Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле

В России рост валового внутреннего продукта в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства.

При этом в июне рост составлял 0,8%. По итогам семи месяцев 2019 года ведомство оценило рост ВВП на уровне 0,9%.

«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве. Производство показало «уверенный рост» в течение двух месяцев подряд. В июле он составлял 2,8%, а в июне — 3,3%.

В Минэкономразвития добавили, что ускорение роста сельского хозяйства также внесло положительный вклад в рост ВВП. Он составило до 5,9% в годовом выражении, в то время как в мае и июне составляло по 1%.