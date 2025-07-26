В Иране террористы открыли огонь в здании суда

Неизвестные в Иране открыли огонь в здании суда неподалеку от границы с Пакистаном. По данным Tasnim, погибли пятеро, еще 13 ранены, также убиты трое нападавших. Ответственность за атаку взяла группировка сепаратистов

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Несколько неизвестных ворвались в здание суда в городе Захедан иранской провинции Систан и Белуджистан и открыли огонь, сообщил Информационный центр судебной системы Ирана, передает Mehr.

Как рассказал источник Tasnim, нападавшие открыли стрельбу сразу, как вошли в здание утром 26 июля. По данным агентства, погибли пять человек, еще 13 ранены. Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Кроме того, пишет Tasnim, погибли трое нападавших.

Жителей призвали избегать места происшествия.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), передают СМИ. В Иране она признана террористической.

Эта группировка существует с 2012 года, ее члены придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории. Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном, «Джейш аль-Адль» неоднократно устраивала атаки в этом районе.

Например, в декабре 2023 года она взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок города Раск. Тогда погибли 12 полицейских, несколько нападавших были убиты в перестрелке.

В январе 2024 года Иран нанес ракетные удары по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана.