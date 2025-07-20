В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества из-за жары

Тегеран, Иран (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

В иранской провинции Тегеран среду, 23 июля, объявили выходным днем в связи с необходимостью экономить воду и электроэнергию из-за экстремальной жары, сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани в социальной сети X.

«По решению правительства в связи с сохраняющейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, объявлена в провинции Тегеран выходным днем. Это возможность отдохнуть, совершить короткую поездку или провести время с семьей, конечно же, соблюдая меры безопасности и экономя электроэнергию», — написала она.

Согласно данным портала AccuWeather, в понедельник и вторник воздух в столице Ирана Тегеране, который находится в одноименной провинции, прогреется до 41 градуса, в среду — до 39 градусов. До конца недели дневная температура воздуха будет составлять около 40 градусов, прогнозируют синоптики.

Во втором по численности населения городе Мешхед на северо-востоке страны в понедельник температура воздуха, согласно прогнозу, составит 36 градусов, во вторник и среду — до 38 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах России. В Мурманской области до 22 июля температура в поднимется до плюс 27–29 градусов, что на 7 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге сохранится длительный период жары с температурой до плюс 27 градусов. В Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии возможна жара до плюс 40 градусов.