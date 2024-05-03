Мэр Орска пообещал восстановить смытую дамбу до зимы
Дамбу в Орске, поврежденную во время сильного паводка, восстановят до наступления зимы, заявил в эфире «Первого канала» мэр города Василий Козупица.
«Дамба будет отремонтирована для того, чтобы избежать подтопления в следующем году. Мы заходим на проектирование. Реконструкция или строительство — это уже исходя из выводов специалистов», — сказал Козупица.
Мэр отметил, что дамба — «серьезное вооружение», «20 с лишним километров», и чтобы ее восстановить, потребуется выполнить «серьезную работу» до зимы.
В начале апреля ряд населенных пунктов Оренбургской области были подтоплены из-за сильного паводка. В Орске 5 апреля была прорвана насыпная дамба.
Сначала в дамбе образовалось два прорыва, через день — еще один. Сооружение не было гидротехническим, его ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Дамба была рассчитана на уровень воды в 5,5 м в реке Урал, однако в апреле он стал гораздо выше, в ряде городов он пересек отметку в 10 м. Фактически уровень реки стал выше, чем насыпь.
К утру 9 апреля только в Орске было затоплено около 7 тыс. жилых домов, из города к тому времени эвакуировали 2,5 тыс. человек.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах