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Наводнения в России ,  
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Мэр Орска пообещал восстановить смытую дамбу до зимы

Козупица: разрушенную в Орске дамбу отремонтируют до следующей зимы
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Дамбу в Орске, поврежденную во время сильного паводка, восстановят до наступления зимы, заявил в эфире «Первого канала» мэр города Василий Козупица.

«Дамба будет отремонтирована для того, чтобы избежать подтопления в следующем году. Мы заходим на проектирование. Реконструкция или строительство — это уже исходя из выводов специалистов», — сказал Козупица.

Мэр отметил, что дамба — «серьезное вооружение», «20 с лишним километров», и чтобы ее восстановить, потребуется выполнить «серьезную работу» до зимы.

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Политика
Василий Козупица

В начале апреля ряд населенных пунктов Оренбургской области были подтоплены из-за сильного паводка. В Орске 5 апреля была прорвана насыпная дамба.

Сначала в дамбе образовалось два прорыва, через день — еще один. Сооружение не было гидротехническим, его ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Дамба была рассчитана на уровень воды в 5,5 м в реке Урал, однако в апреле он стал гораздо выше, в ряде городов он пересек отметку в 10 м. Фактически уровень реки стал выше, чем насыпь.

К утру 9 апреля только в Орске было затоплено около 7 тыс. жилых домов, из города к тому времени эвакуировали 2,5 тыс. человек.

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Теги
город Орск Василий Козупица дамба наводнение Оренбургская область
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