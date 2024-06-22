Появились кадры ливней в Екатеринбурге и Челябинской области

На Екатеринбург и Челябинскую область обрушились мощные ливни. Видео

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В Челябинской области и Екатеринбурге идут мощные ливни, МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение.

«23 и 24 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС Челябинской области также выпустило штормовое предупреждение утром 22 июня.

В ведомстве предупредили, что до конца суток 22 июня, ночью и днем 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра при грозах — 20–25 м/с.