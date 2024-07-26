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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон нашел еще $2 млрд на поставки Украине из-за ошибки в расчетах

Сюжет
Военная операция на Украине
Причиной стали неточные определения в бухгалтерском учете, сообщили в Счетной палате США. В прошлом году аналогичная ошибка позволила передать Украине дополнительное оружие на $6 млрд. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пентагон, рассчитывая стоимость отправленных на Украину боеприпасов, ракет и другого оборудования, ошибся на $2 млрд, сообщает Reuters с ссылкой на отчет Счетной палаты США.

Киеву могут передать дополнительные вооружения, чтобы покрыть разницу с суммой помощи, которую одобрила администрация президента Джо Байдена

Как пишет Reuters, ошибку в расчетах допустили из-за неточных определений в бухгалтерском учете. Счетная палата привела пример: десять транспортных средств были оценены в $7 млн, в то время как сопроводительная документация свидетельствует, что они должны быть оценены в ноль. Аудиторы рекомендовали конгрессу США уточнить определение стоимости оружия в законе об иностранной помощи.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

В прошлом году Пентагон сообщил об аналогичной ошибке, из-за чего образовался излишек $6,2 млрд, его тоже решили потратить на дополнительную помощь Украине. 

В начале июля США объявили о выделении Украине пакета на $2,35 млрд. Он включает поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, ПВО Hawk, а также для HIMARS, 105-мм и 155-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и пр. По данным Пентагона, с февраля 2022 года США оказали поддержку Киеву на $53,6 млрд.

Российские власти считают, что западная помощь Украине затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Глава МИДа Сергей Лавров заявил в июле, что Москва будет готова искать решение по мирному урегулированию, когда поставки оружия Киеву прекратятся.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Украина поставки оружия военная помощь Счетная палата США
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