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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал остановку военной помощи Киеву условием окончания конфликта

Лавров: конфликт на Украине закончится, когда прекратятся поставки оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

После прекращения поставок вооружений западными государствами Украине Россия будет готова искать решение по мирному урегулированию, учитывающее реалии на земле, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Совбез ООН.

Журналистка попросила министра высказать мнение о последних комментариях американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса, который выступает за прекращение военной помощи Киеву. Она также спросила, как будет выглядеть «окончательная граница в переговорном решении, согласованном Москвой».

«Честно говоря, слышал то же самое, что и вы. Он (Вэнс. — РБК) выступает за мир, за прекращение помощи. Мы это можем только приветствовать, потому что, на самом деле, необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями. И война прекратится. И будем искать решения», — сказал в ответ Лавров.

Министр добавил, что окончательное решение должно будет учитывать реалии на земле и «в общественной жизни».

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Сергей Лавров

Джэй Ди Вэнс стал сенатором в январе 2023 года и в первые дни на должности возглавлял группу конгрессменов, которые призывали предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022 году он отмечал, что Вашингтон «дал достаточно денег» Киеву и «поток средств» туда нужно остановить. Позднее Вэнс говорил о том, что переговоры по Украине состоятся, и выражал мнение, что украинская сторона должна быть готова отказаться от части своей территории, чтобы положить конец боевым действиям.

В июле кандидат на пост президента США Дональд Трамп объявил Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента.

Россия настаивает, что военная помощь Украине лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

14 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из новых регионов и откажется от вступления в НАТО. Кроме того, для прекращения конфликта Запад должен отменить санкции против России, а в международных договорах необходимо зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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Сергей Лавров Украина Военная операция на Украине военная помощь США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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