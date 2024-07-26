 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В США арестовали лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля «Эль Майо» Самбаду

Самбада был арестован в Эль-Пасо, вместе с ним взят под стражу Хоакин Гусман Лопес — сын сооснователя картеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, приговоренного к пожизненному заключению в США

Сооснователь и лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада арестован в Эль-Пасо (Техас), сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Вместе с ним взят под стражу сын второго сооснователя картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Хоакин Гусман Лопес. Оба обвиняются в том числе в торговле фентанилом.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в прошлом году отмечало, что ксилазин — транквилизатором для животных — представляет собой «самую смертоносную наркоугрозу» (его называют «зомби-наркотиком»), с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а смешанный с фентанилом — «еще более смертоносную». DEA возложило ответственность за распространение наркотика на картели Синалоа и Нового поколения Халиско.

По информации El Financiero, Самбада был задержан в аэропорту.

Глава крупнейшего наркокартеля Колумбии признал вину на суде в США
Общество
Фото:Rick Loomis / Getty Images

В феврале 2023 года США обвинили 76-летнего наркобарона в производстве и распространении фентанила. Ему также вменяют сговор с целью убийства, отмывание денег и ряд других преступлений. Вашингтон обещал вознаграждение в $15 млн за поимку «Эль Майо».

Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (Эль Чапо) с 2019 года отбывает пожизненное заключение в США. В январе прошлого года в Мексике был арестован второй сын Коротышки Овидио Гусман по кличке Мышь. Тогда в мексиканском штате Синалоа произошли беспорядки из-за ареста Гусмана.

В ноябре того же года был заключен под стражу телохранитель сыновей Коротышки Нестор Исидро Перес Салас, его задержали в Кульякане, столице Синалоа. В мае этого года Саласа экстрадировали в США.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Елена Чернышова
наркокартели США арест
Материалы по теме
В Мексике задержали беглого наркобарона
Общество
Главу крупнейшего наркокартеля Колумбии задержали в ходе спецоперации
Общество
В США задержали жену мексиканского наркобарона Коротышки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть дроновПолитика, 07:45
Киргизия экстрадирует россиянку за мошенничество с сантехникой на ₽14 млнОбщество, 07:40
FT узнала о «жесткой юридической войне» между детьми МердокаБизнес, 07:29
Власти Черниговской области сообщили о повреждении инфраструктурыПолитика, 07:23
Предвыборный штаб Трампа назвал условие для дебатов с ХаррисПолитика, 07:08
Охота на исламистов и шпионов: как Париж подготовился к открытию ИгрПолитика, 07:00
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе ГазаПолитика, 06:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США арестовали лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля «Эль Майо» СамбадуОбщество, 06:12
Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАООбщество, 05:48
В Бразилии сообщили о первых жертвах лихорадки ОропушОбщество, 05:31
Axios сообщил, что выход Байдена из гонки застал штаб Трампа врасплохПолитика, 05:09
Посол Китая исключил вмешательство в выборы президента СШАПолитика, 04:55
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 04:55
Хейли назвала Харрис «самым слабым кандидатом» от демократовПолитика, 04:19