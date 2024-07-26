В США арестовали лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля «Эль Майо» Самбаду

Самбада был арестован в Эль-Пасо, вместе с ним взят под стражу Хоакин Гусман Лопес — сын сооснователя картеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, приговоренного к пожизненному заключению в США

Сооснователь и лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада арестован в Эль-Пасо (Техас), сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Вместе с ним взят под стражу сын второго сооснователя картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Хоакин Гусман Лопес. Оба обвиняются в том числе в торговле фентанилом.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в прошлом году отмечало, что ксилазин — транквилизатором для животных — представляет собой «самую смертоносную наркоугрозу» (его называют «зомби-наркотиком»), с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а смешанный с фентанилом — «еще более смертоносную». DEA возложило ответственность за распространение наркотика на картели Синалоа и Нового поколения Халиско.

По информации El Financiero, Самбада был задержан в аэропорту.

В феврале 2023 года США обвинили 76-летнего наркобарона в производстве и распространении фентанила. Ему также вменяют сговор с целью убийства, отмывание денег и ряд других преступлений. Вашингтон обещал вознаграждение в $15 млн за поимку «Эль Майо».

Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (Эль Чапо) с 2019 года отбывает пожизненное заключение в США. В январе прошлого года в Мексике был арестован второй сын Коротышки Овидио Гусман по кличке Мышь. Тогда в мексиканском штате Синалоа произошли беспорядки из-за ареста Гусмана.

В ноябре того же года был заключен под стражу телохранитель сыновей Коротышки Нестор Исидро Перес Салас, его задержали в Кульякане, столице Синалоа. В мае этого года Саласа экстрадировали в США.