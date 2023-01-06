В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки»

Вооруженные люди перекрыли баррикадами дороги в городе Кульякан, где был арестован Овидио Гусман, в перестрелках с преступниками погибли несколько силовиков

Фото: Leo Espinoza / Revista Espejo / Reuters

Власти Мексики арестовали главаря одного из крупнейших наркокартелей страны Овидио Гусмана по кличке «Мышь» (El Ratón), сообщает издание Milenio. Арест Гусмана, отец которого — печально знаменитый наркобарон Хоакин Гусман, известный как «Коротышка» (El Chapo), в 2019 году был приговорен в США к пожизненному заключению — вызвал беспорядки в мексиканском штате Синалоа, где находится база картеля.

По данным издания El Universal, вооруженные люди перекрыли баррикадами дороги в столице Синалоа, городе Кульякан, где был арестован Гусман, и соседнем Лос-Мочисе, местные власти просят жителей укрыться дома и не выходить на улицы. К мерам по наведению порядка привлечены не только полицейские, но и армейские подразделения. По данным El Universal, командир одного из таких батальонов, полковник Хуан Хосе Морено Орсуа, попал в засаду в Синалоа и был убит, вместе с четырьмя подчиненными.

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По данным Би-Би-Си, в перестрелках с преступниками погибли трое силовиков, около 20 человек попали в больницы. Мексиканские авиакомпании объявили об отмене рейсов в Кульякан и Лос-Мочис после того, как пассажирский самолет, готовившийся к вылету из столицы Синалоа в Мехико был обстрелян в аэропорту. Обошлось без жертв, однако фюзеляж лайнера авиакомпании Aeromexico был пробит. Кроме того, в аэропорту Кульякана, по данным властей, был обстрелян и самолет мексиканских ВВС.

Сам Гусман, тем временем, находится под стражей Мехико. Издание Mexiconewsdaily отмечает, что он был арестован за несколько дней до прибытия в Мексику президента США Джо Байдена, который планирует принять участие в саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.

В декабре 2021 года власти США назначили награду в $5 млн, пообещав, что деньги получит информатор, который поможет арестовать Гусмана-младшего.

В США сына «Коротышки» обвиняют в незаконной торговле наркотиками, по оценке властей в лабораториях картеля в Синалоа каждый месяц производится более двух тонн метамфетамина, который затем поставляется в США. Кроме того, Гусман, по данным властей, причастен к убийствам информаторов властей и «популярного мексиканского певца, отказавшегося спеть на его свадьбе».