В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг Спорт, 11:26
Ребенку надарили денег. Разрешить ли ему распоряжаться ими самостоятельно Pro, 11:21
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:19
Медведев ответил на отказ Украины от перемирия словами «меньше проблем» Политика, 11:17
Российский форвард сделал дубль и вошел в тройку звезд дня в НХЛ Спорт, 11:09
«Новые условия». Как российский автобизнес противостоял санкциям Авто, 11:05
Эксперты узнали, какие компании сокращали сотрудников в 2022 году Экономика, 11:00
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки» Общество, 10:58
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков Pro, 10:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:45
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 10:43
Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Австралии Спорт, 10:42
Овечкина и еще пятерых россиян выбрали для участия в Матче звезд НХЛ Спорт, 10:30
В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления Общество, 10:29
Общество ,  
0 

В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки»

Арест сына наркобарона «Коротышки» Гусмана вызвал беспорядки в Мексике
Вооруженные люди перекрыли баррикадами дороги в городе Кульякан, где был арестован Овидио Гусман, в перестрелках с преступниками погибли несколько силовиков
Фото: Leo Espinoza / Revista Espejo / Reuters
Фото: Leo Espinoza / Revista Espejo / Reuters

Власти Мексики арестовали главаря одного из крупнейших наркокартелей страны Овидио Гусмана по кличке «Мышь» (El Ratón), сообщает издание Milenio. Арест Гусмана, отец которого — печально знаменитый наркобарон Хоакин Гусман, известный как «Коротышка» (El Chapo), в 2019 году был приговорен в США к пожизненному заключению — вызвал беспорядки в мексиканском штате Синалоа, где находится база картеля.

По данным издания El Universal, вооруженные люди перекрыли баррикадами дороги в столице Синалоа, городе Кульякан, где был арестован Гусман, и соседнем Лос-Мочисе, местные власти просят жителей укрыться дома и не выходить на улицы. К мерам по наведению порядка привлечены не только полицейские, но и армейские подразделения. По данным El Universal, командир одного из таких батальонов, полковник Хуан Хосе Морено Орсуа, попал в засаду в Синалоа и был убит, вместе с четырьмя подчиненными.

В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки»
Video

По данным Би-Би-Си, в перестрелках с преступниками погибли трое силовиков, около 20 человек попали в больницы. Мексиканские авиакомпании объявили об отмене рейсов в Кульякан и Лос-Мочис после того, как пассажирский самолет, готовившийся к вылету из столицы Синалоа в Мехико был обстрелян в аэропорту. Обошлось без жертв, однако фюзеляж лайнера авиакомпании Aeromexico был пробит. Кроме того, в аэропорту Кульякана, по данным властей, был обстрелян и самолет мексиканских ВВС.

Сам Гусман, тем временем, находится под стражей Мехико. Издание Mexiconewsdaily отмечает, что он был арестован за несколько дней до прибытия в Мексику президента США Джо Байдена, который планирует принять участие в саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.

В декабре 2021 года власти США назначили награду в $5 млн, пообещав, что деньги получит информатор, который поможет арестовать Гусмана-младшего.

В США сына «Коротышки» обвиняют в незаконной торговле наркотиками, по оценке властей в лабораториях картеля в Синалоа каждый месяц производится более двух тонн метамфетамина, который затем поставляется в США. Кроме того, Гусман, по данным властей, причастен к убийствам информаторов властей и «популярного мексиканского певца, отказавшегося спеть на его свадьбе».

Читайте на РБК Pro
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Почему Джордж Сорос и Билл Гейтс инвестируют в термоядерный синтез
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Мексика беспорядки наркокартели
Материалы по теме
В Москве задержали трех мужчин с 260 кг наркотиков
Общество
Экс-президент Перу отказался от экспертизы на наркотики по делу о мятеже
Политика
Колумбия и Мексика созовут саммит для пересмотра политики по наркотикам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter