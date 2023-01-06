В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона «Коротышки»
Власти Мексики арестовали главаря одного из крупнейших наркокартелей страны Овидио Гусмана по кличке «Мышь» (El Ratón), сообщает издание Milenio. Арест Гусмана, отец которого — печально знаменитый наркобарон Хоакин Гусман, известный как «Коротышка» (El Chapo), в 2019 году был приговорен в США к пожизненному заключению — вызвал беспорядки в мексиканском штате Синалоа, где находится база картеля.
По данным издания El Universal, вооруженные люди перекрыли баррикадами дороги в столице Синалоа, городе Кульякан, где был арестован Гусман, и соседнем Лос-Мочисе, местные власти просят жителей укрыться дома и не выходить на улицы. К мерам по наведению порядка привлечены не только полицейские, но и армейские подразделения. По данным El Universal, командир одного из таких батальонов, полковник Хуан Хосе Морено Орсуа, попал в засаду в Синалоа и был убит, вместе с четырьмя подчиненными.
По данным Би-Би-Си, в перестрелках с преступниками погибли трое силовиков, около 20 человек попали в больницы. Мексиканские авиакомпании объявили об отмене рейсов в Кульякан и Лос-Мочис после того, как пассажирский самолет, готовившийся к вылету из столицы Синалоа в Мехико был обстрелян в аэропорту. Обошлось без жертв, однако фюзеляж лайнера авиакомпании Aeromexico был пробит. Кроме того, в аэропорту Кульякана, по данным властей, был обстрелян и самолет мексиканских ВВС.
Сам Гусман, тем временем, находится под стражей Мехико. Издание Mexiconewsdaily отмечает, что он был арестован за несколько дней до прибытия в Мексику президента США Джо Байдена, который планирует принять участие в саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.
В декабре 2021 года власти США назначили награду в $5 млн, пообещав, что деньги получит информатор, который поможет арестовать Гусмана-младшего.
В США сына «Коротышки» обвиняют в незаконной торговле наркотиками, по оценке властей в лабораториях картеля в Синалоа каждый месяц производится более двух тонн метамфетамина, который затем поставляется в США. Кроме того, Гусман, по данным властей, причастен к убийствам информаторов властей и «популярного мексиканского певца, отказавшегося спеть на его свадьбе».