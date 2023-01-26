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Глава крупнейшего наркокартеля Колумбии признал вину на суде в США

Главарь крупнейшего наркокартеля Колумбии Дайро Антонио Усуга признал вину на суде в США
Фото: Rick Loomis / Getty Images
Фото: Rick Loomis / Getty Images

Главарь крупнейшего в Колумбии наркокартеля «Клан залива» Дайро Антонио Усуга (прозвище Отониэль) признал, что возглавлял картель и военизированную группу, которая занималась торговлей кокаином и насилием, во время заседания федерального суда Бруклина, сообщает AP.

«Тонны кокаина были перемещены с моего разрешения или по моему указанию», — заявил Усуга в суде.

По словам прокуроров, 51-летнему Усуге грозит от 20 лет тюремного заключения. Окружной судья США Дора Иризарри отметила, что ему грозило пожизненное заключение, однако правительство США согласилось не добиваться такого приговора в обмен на его экстрадицию из Колумбии.

Кроме того, в рамках судебной сделки Усуга выплатит штраф в $216 млн.

Reuters сообщал, что полиция Колумбии совместно с военными задержала главаря крупнейшего в стране наркокартеля «Клан залива» в октябре 2022 года. Усуга был задержан во время операции «Осирис» в провинции Антьокия, при его задержании погиб один из полицейских. В операции участвовали более 500 колумбийских спецназовцев и 22 вертолета.

Усугу обвиняют в отправке десятков партий кокаина в США. А власти Колумбии также обвиняют его в убийстве полицейских и военных, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии над детьми.

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Отониэль возглавил группировку с 2012 года, после того как полиция убила его брата Хуана де Диоса. Его разыскивали власти США, которые предлагали награду до $5 млн за информацию, которая может помочь в его аресте, и Колумбии. В Колумбии его считали самым разыскиваемым человеком в стране.

Теги
наркоартель Колумбия наркодилер
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