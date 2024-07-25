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Общество ,  
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TRT Haber узнал маршрут подрывника из Москвы

TRT Haber: задержанный за взрыв в Москве планировал сбежать в Грецию на лодке
Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля офицера ВС России на севере Москвы, турецкая полиция задержала накануне. По данным TRT Haber, он планировал бежать в ЕС на лодке при помощи контрабандистов
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Россиянин Евгений Серебряков, причастный к взрыву машины в Москве, планировал вскоре после прилета в Турцию покинуть страну и направиться в Грецию, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Из Турции он намеревался выехать по морю. Для этого, как установили следователи, он планировал связаться с людьми, организующими нелегальную миграцию в страны ЕС, и раздобыть лодку.

В турецкий город Бодрум он прилетел сразу после совершения теракта. В аэропорту он арендовал машину. После того как турецкие полицейские получили ориентировки на него от Интерпола, они начали отслеживать его перемещения «шаг за шагом». Передвижение его автомобиля отслеживалось с помощью системы мониторинга KGYS, которая позволяет правоохранителям оперативно получать данные с дорожных камер и автоматически распознавать автомобильные номера.

Подозреваемый в подрыве машины жил с котами и писал имя «на украинском»
Общество
Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

Серебряков подозревается в подрыве автомобиля на севере Москвы, который произошел 24 июля. В результате взрыва пострадали два человека, один из них, по данным «Коммерсанта» и «МК», — офицер Минобороны. Источник РБК называл имя пострадавшего — Андрей Торгашов. По данным «Интерфакса», это полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Жена Торгашова сообщила RT, что супругу провели операцию. Очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО. Как писал Mash, подозреваемый заложил взрывное устройство в районе 2 часов ночи, после чего скрылся.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В тот же день турецкая полиция сообщила о задержании Серебрякова. В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Brief сообщал, что в ближайшее время его переправят в Россию самолетом Бодрум — Москва.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Греция теракт взрыв автомобиля Москва нелегальные мигранты
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