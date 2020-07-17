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В Пулково начали проверку из-за четвертого за неделю письма о минировании

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Петербурге четвертый день подряд проверяют аэропорт Пулково из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Проверку начали из-за анонимного сообщения, поступившего на электронную почту, о возможном минировании воздушных судов и здания терминала.

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«По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — заявили в пресс-службе.

Первое анонимное сообщение о минировании за последнее время поступило 14 июля. Аналогичные письма приходили и в последующие дни, все они не подтвердились.

Портал Neva.Today писал, что 15 июля неизвестные сообщили и о минировании десяти больниц, однако в ходе проверки взрывных устройств не обнаружили.

Теги: Пулково, аэропорт, минирование, проверка, новости
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