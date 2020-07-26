Тиньков назвал задачи своего будущего фонда помощи в борьбе с лейкемией
Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков вместе с женой намерен создать фонд семьи Тиньковых, который займется развитием донорства костного мозга в России, применяющегося для лечения лейкемии. Об этом бизнесмен написал в Instagram.
Как отметил Тиньков, непосредственно работать с фондом будет его супруга Рина. Среди целей организации помимо популяризация донорства он указал изменение «запутанного» законодательства в сфере трансплантологии. «Это спасет тысячи, а не единицы жизней», — добавил Тиньков.
По его словам, фонд не откроется раньше 2021 года. Пока бизнесмен планирует «копить необходимые знания в этой области».