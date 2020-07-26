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Тиньков назвал задачи своего будущего фонда помощи в борьбе с лейкемией

Организация займется популяризацией донорства костного мозга в России. Кроме того, она будет стараться изменить отечественное законодательство в области трансплантологии. Фонд не откроется раньше следующего года
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков вместе с женой намерен создать фонд семьи Тиньковых, который займется развитием донорства костного мозга в России, применяющегося для лечения лейкемии. Об этом бизнесмен написал в Instagram.

Видео: olegtinkov / Instagram
Видео: olegtinkov / Instagram
Видео

Как отметил Тиньков, непосредственно работать с фондом будет его супруга Рина. Среди целей организации помимо популяризация донорства он указал изменение «запутанного» законодательства в сфере трансплантологии. «Это спасет тысячи, а не единицы жизней», — добавил Тиньков.

По его словам, фонд не откроется раньше 2021 года. Пока бизнесмен планирует «копить необходимые знания в этой области».

Тиньков показал видео пересадки костного мозга
Общество

Тинькову поставили диагноз «лейкемия в острой форме» осенью 2019 года. Публично о нем сообщил он только в марте 2020 года, когда уже прошел химиотерапию. В начале июля предприниматель сообщил об успешной операции по пересадке костного мозга, после которой ему предстоит долгая реабилитация.

26 июля Тиньков также выложил видео, на котором показал, как проходила процедура трансплантации. Он отметил, что вокруг пересадки костного мозга существует множество стереотипов, пугающих людей. На записи Тиньков продемонстрировал, что трансплантация донорского материала проходит с помощью капельницы. «Это действительно просто — это обычное вливание крови. Череп не разрезают», — уточнил бизнесмен.

Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии
Общество
Олег Тиньков

Тиньков неоднократно сравнивал численность доноров костного мозга в России и Германии с неблагоприятными выводами для первой. По словам бизнесмена, российских доноров насчитывается 130 тыс., в Германии же их около 7–8 млн. «Нам должно быть стыдно!» — комментировал он разницу. Тиньков обещал, что создаст в будущем большой фонд «в этой области». Он также просил фонды и донорские сервисы подробно рассказывать на его странице, как это можно сделать.

Автор: Анна Громова
Теги: Олег Тиньков, фонд, донорство
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