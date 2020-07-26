Тиньков назвал задачи своего будущего фонда помощи в борьбе с лейкемией

Организация займется популяризацией донорства костного мозга в России. Кроме того, она будет стараться изменить отечественное законодательство в области трансплантологии. Фонд не откроется раньше следующего года

Олег Тиньков (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков вместе с женой намерен создать фонд семьи Тиньковых, который займется развитием донорства костного мозга в России, применяющегося для лечения лейкемии. Об этом бизнесмен написал в Instagram.

Видео: olegtinkov / Instagram

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Как отметил Тиньков, непосредственно работать с фондом будет его супруга Рина. Среди целей организации помимо популяризация донорства он указал изменение «запутанного» законодательства в сфере трансплантологии. «Это спасет тысячи, а не единицы жизней», — добавил Тиньков.

По его словам, фонд не откроется раньше 2021 года. Пока бизнесмен планирует «копить необходимые знания в этой области».