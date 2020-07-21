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Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии

Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков полысел после курса химиотерапии, которая ему назначена в связи с диагностированной лейкемией. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я все-таки потерял волосы после четвертой химии, третью пережили они, но это было все», — написал Тиньков.

https://www.instagram.com/p/CC59DN8h2IK/

К посту он прикрепил свою фотографию без волос и снимок своих друзей, которые побрились налысо, чтобы поддержать Тинькова. Предприниматель рассказал, что прочитал 15 тыс. комментариев подписчиков и писем поддержки. Он отметил, что благодаря в том числе поддержке подписчиков трансплантационный период у него проходит хорошо.

Основателю Тинькофф Банка поставили диагноз «острая лейкемия» осенью 2019 года, однако известно о нем стало только в марте 2020 года. В июле он сообщил, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга в берлинской клинике.

Теперь Тинькову предстоит долгая реабилитация. После избавления от болезни он пообещал создать фонд для помощи больным лейкемией.

Теги: Олег Тиньков, онкология, Волосы, химиотерапия
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