Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков полысел после курса химиотерапии, которая ему назначена в связи с диагностированной лейкемией. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я все-таки потерял волосы после четвертой химии, третью пережили они, но это было все», — написал Тиньков.

https://www.instagram.com/p/CC59DN8h2IK/

К посту он прикрепил свою фотографию без волос и снимок своих друзей, которые побрились налысо, чтобы поддержать Тинькова. Предприниматель рассказал, что прочитал 15 тыс. комментариев подписчиков и писем поддержки. Он отметил, что благодаря в том числе поддержке подписчиков трансплантационный период у него проходит хорошо.

Основателю Тинькофф Банка поставили диагноз «острая лейкемия» осенью 2019 года, однако известно о нем стало только в марте 2020 года. В июле он сообщил, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга в берлинской клинике.