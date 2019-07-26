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3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Бывший московский префект возглавил управляющую компанию фонда Ролдугина
Фонд «Талант и успех» создал компанию для управления научной «долиной» на базе образовательного центра «Сириус». Ее возглавил бывший префект Северного округа Москвы Владислав Базанчук
Владислав Базанчук (Фото: sao.mos.ru)

Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, зарегистрировал управляющую компанию для инновационно-технологического центра «Сириус», следует из данных базы СПАРК. Управляющую компанию возглавил бывший префект Северного административного округа Москвы Владислав Базанчук.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что она была создана для преобразования «Сириуса» в инновационный научно-технологический центр «Сириус», так как это требование федерального закона о долинах, который был принят два года назад для создания Долины МГУ. В законе прописано, что управляющей компанией может выступать российская организация, которая создана в форме акционерного общества, учредителями которой выступают правительство и (или) инициатор проекта. На одну управляющую компанию может быть возложено управление несколькими инновационными научно-технологическими центрами.

С 2015 года в Сочи работает образовательный центр «Сириус», куда приезжают учиться талантливые дети. В октябре 2018 года глава «Сириуса» Елена Шмелева рассказывала РБК, что президент Владимир Путин поддержал создание второго после Долины МГУ научно-технического центра площадью около 40 га. Для этого центру передали еще несколько олимпийских объектов. Центр объединит в себе «образовательный, научно-исследовательский, опытно-экспериментальный и производственно-внедренческий кластеры», отметили в пресс-службе.

Основная цель управляющей компании «Сириуса» — создать «благоприятные условия для исследовательской и научно-технологической деятельности», заниматься административной работой. Кроме того, она должна заняться благоустройством и озеленением территории, развитием транспортной инфраструктуры Имеретинского района Сочи. Еще одна обязанность управляющей компании — присваивать статус резидента центра. Сейчас нескольких российских компаний уже открыли здесь свои офисы: BIOCAD, «Яндекс», РЖД, «Тинькофф», «ВКонтакте».

Выпускник МГТУ им. Баумана Владислав Базанчук возглавлял Северный округ столицы с 2012 по декабрь 2018 года. До этого работал на руководящих постах в столичных районах Солнцево, Ново-Переделкино, при бывшем мэре Юрии Лужкове стал заместителем префекта Западного округа.

В пресс-службе уточнили, что «Талант и успех» регистрирует и фонд инновационно-технологического центра. Его задачей станет «имущественная» поддержка проекта. В законе «О долинах» указано, что функции фонда — это организация за счет собственных или привлеченных средств строительства объектов инфраструктуры, оказание участникам проекта содействия в продвижении на рынок продуктов и услуг, сдача в аренду земли и имущества и т.д. Для создания инновационно-технологического центра на его территории будет также создан особый правовой и налоговый режим.

Что такое фонд «Талант и успех» и образовательный центр «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина. Сам фонд учрежден 24 декабря 2014 года. Им руководит Елена Шмелева, которая была одним из сопредседателей избирательного штаба президента Владимира Путина в 2018 году. Попечительский совет фонда возглавляет Путин, а президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Один из учредителей фонда — друг юности Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. В 2019–2021 годах фонд получит из бюджета в рамках нацпроекта «Образование» более 6,3 млрд руб. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10–17 лет из всех регионов России.

По распоряжению правительства «Талант и успех» выбран единственным поставщиком услуг по содержанию территорий, находящихся в границах Олимпийского парка в Сочи. В марте заксобрание Краснодарского края одобрило передачу фонду 435 м пляжа в Сочи.

В 2019 году «Сириус» объявил о создании в рамках центра одноименного научно-технического университета, который займет здание бывшего медиацентра Олимпиады-2014. Ему также передали один из стадионов Игр — «Адлер-Арену». Ректором нового вуза стал директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков.

Автор: Полина Звездина
Теги: «Талант и успех», Ролдугин, Долина МГУ
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