Бывший московский префект возглавил управляющую компанию фонда Ролдугина

Фонд «Талант и успех» создал компанию для управления научной «долиной» на базе образовательного центра «Сириус». Ее возглавил бывший префект Северного округа Москвы Владислав Базанчук

Владислав Базанчук (Фото: sao.mos.ru)

Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, зарегистрировал управляющую компанию для инновационно-технологического центра «Сириус», следует из данных базы СПАРК. Управляющую компанию возглавил бывший префект Северного административного округа Москвы Владислав Базанчук.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что она была создана для преобразования «Сириуса» в инновационный научно-технологический центр «Сириус», так как это требование федерального закона о долинах, который был принят два года назад для создания Долины МГУ. В законе прописано, что управляющей компанией может выступать российская организация, которая создана в форме акционерного общества, учредителями которой выступают правительство и (или) инициатор проекта. На одну управляющую компанию может быть возложено управление несколькими инновационными научно-технологическими центрами.

С 2015 года в Сочи работает образовательный центр «Сириус», куда приезжают учиться талантливые дети. В октябре 2018 года глава «Сириуса» Елена Шмелева рассказывала РБК, что президент Владимир Путин поддержал создание второго после Долины МГУ научно-технического центра площадью около 40 га. Для этого центру передали еще несколько олимпийских объектов. Центр объединит в себе «образовательный, научно-исследовательский, опытно-экспериментальный и производственно-внедренческий кластеры», отметили в пресс-службе.

Основная цель управляющей компании «Сириуса» — создать «благоприятные условия для исследовательской и научно-технологической деятельности», заниматься административной работой. Кроме того, она должна заняться благоустройством и озеленением территории, развитием транспортной инфраструктуры Имеретинского района Сочи. Еще одна обязанность управляющей компании — присваивать статус резидента центра. Сейчас нескольких российских компаний уже открыли здесь свои офисы: BIOCAD, «Яндекс», РЖД, «Тинькофф», «ВКонтакте».

Выпускник МГТУ им. Баумана Владислав Базанчук возглавлял Северный округ столицы с 2012 по декабрь 2018 года. До этого работал на руководящих постах в столичных районах Солнцево, Ново-Переделкино, при бывшем мэре Юрии Лужкове стал заместителем префекта Западного округа.