ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,80 EUR Нал. 76,71 75,11 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6583,06 -8,34 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета
Лента новостей
В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет 00:01, Общество Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета 00:00, Политика Усманов рассказал о «последнем олигархе России» 30 сен, 23:37, Бизнес Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 30 сен, 23:21, РБК и Schneider Electric Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей» 30 сен, 22:51, Политика Порошенко в эфире CNN рассказал о своей благодарности Путину 30 сен, 22:51, Политика Число пострадавших в результате тайфуна в Японии достигло 102 человек 30 сен, 22:25, Общество В ОАЭ возбудили уголовное дело против российского сенатора 30 сен, 22:08, Общество «Газпром» начал строить первые в России криозаправки с СПГ 30 сен, 21:53, Бизнес ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для пострадавших от землетрясения и цунами 30 сен, 21:24, Общество Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны 30 сен, 21:11, Политика «Спартак» второй раз подряд проиграл на домашнем стадионе 30 сен, 21:03, Спорт Появилось видео с приведшим к гибели Захарченко взрывом 30 сен, 20:49, Политика ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах 30 сен, 20:06, Общество Неделя умолчаний: как прошла важнейшая часть Генассамблеи ООН для России 30 сен, 19:53, Политика Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ 30 сен, 19:31, Политика В Совфеде заявили о погибших за три года в Сирии 112 российских военных 30 сен, 19:24, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Ростов». Онлайн 30 сен, 19:00, Спорт Украинский митрополит призвал защитить Почаевскую лавру после угроз 30 сен, 18:48, Политика В Горловке объявили траур после подрыва группы школьников на мине 30 сен, 18:43, Общество Четыре игрока основного состава «Реала» пропустят матч против ЦСКА 30 сен, 18:18, Спорт Кадыров отреагировал на заявление министра США о морской блокаде России 30 сен, 18:13, Политика Песков заявил о необходимости переговоров перед решением о помощи Сербии 30 сен, 17:42, Политика Усманов призвал пользователей интернета повышать свою ответственность 30 сен, 17:13, Общество Усманов признался в любви к швейцарским франкам 30 сен, 17:03, Финансы Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу 30 сен, 16:56, Бизнес Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России 30 сен, 16:55, Политика Mercedes в пятый раз подряд выиграл Гран-при России 30 сен, 16:45, Спорт
Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета
Политика, 00:00
0
Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета
Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит более 6,3 млрд руб. из бюджета. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах
Сергей Ролдугин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

6 млрд руб. на три года

Общие субсидии федерального бюджета фонду «Талант и успех» в 2019 году планируются на уровне 2,09 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд руб., то есть всего 6,35 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы, с которым ознакомился РБК.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015-м — 0,58 млрд руб., следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015–2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019–2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры​.

Образовательный фонд «Талант и успех» в 2014 году учредил по инициативе президента России Владимира Путина образовательный центр «Сириус» в Сочи. Заявленная цель «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

В национальном проекте «Образование», с которым ознакомился РБК, указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 млрд руб. (почти вся сумма — негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд руб., а в 2017 году повысились до 6,28 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сириуса».

Кто такой Сергей Ролдугин

Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Ролдугин — друг президента России Владимира ​Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» (Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову).

Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Руководитель «Таланта и успеха» Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на последних выборах президента.

В 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о панамских офшорах, среди которых упоминались компании Ролдугина.

Владимир Путин, комментируя данные «панамского досье» на пресс-конференции в апреле 2016 года, рассказал, что Ролдугин купил виолончель, созданную Антонио Страдивари. В сентябре 2016 года музыкант показал инструмент журналистам и рассказал, что купил ее на деньги нескольких благотворителей.

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда «Талант и успех» за недостаточное использование выделенных средств. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается». Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий.

Авторы: Владимир Дергачев, Дада Линделл, Иван Ткачёв, Полина Звездина.
Теги: Сергей Ролдугин , Владимир Путин , «Талант и успех» , Правительство , бюджетные субсидии , федеральный бюджет ...
Главное
Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали о расследовании Панамы в отношении «компании Ролдугина» Бизнес
Путин отверг информацию о своих финансовых связях с Ролдугиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter