«Сириус» накапливает олимпийский резерв

В Сочи создадут второй в России научно-технологический центр

На базе образовательного центра «Сириус» в Сочи будет создан второй после Долины МГУ научно-технический центр площадью около 40 га. Для этого центру передадут еще несколько олимпийских объектов

Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Вторая долина

Президент России в начале сентября поддержал инициативу создать на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационный научно-технологический центр. В частности, запланирована передача крытого конькобежного центра «Адлер-Арена», рассказала РБК руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

С этой целью «Сириус» к марту 2019 года в соответствии с федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах» официально обратится в правительство со всеми необходимыми документами.

Создание научно-технологического центра ориентировочной площадью около 40 га, как уточняет Шмелева, позволит «Сириусу» разместить в нем офисы компаний-партнеров, которые будут участвовать в образовательной деятельности и принимать на работу выпускников университета, который создается в центре.

Центр в Сочи будет идентичен Технологической долине МГУ, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — сказал он. По словам собеседника РБК, к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка, кроме того, в центре уже открыты три научные лаборатории.

«Сириус» и его создатели Образовательный центр «Сириус» в Сочи был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 году по инициативе Владимира Путина. Задача «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров. Согласно национальному проекту «Образование», с которым ознакомился РБК, до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек. Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда «Талант и успех» возглавляет Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Глава «Сириуса» Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на последних выборах президента. В 2019–2021 годах фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.​ Представительства в «Сириусе» уже открыли «Яндекс», фармацевтическая компания Biocad, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем (РЖД), Тинькофф Банк. По словам Шмелевой, переговоры об открытии офисов ведутся с «Ростелекомом», «Россетями», «Ростехом», КамАЗом, «Сибуром» и еще почти с двумя десятками компаний.

Олимпийские арены для «Сириуса»

«Сириусу» уже принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». В ближайшее время он должен получить от непубличного акционерного общества «Центр «Омега» (принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края) крытый конькобежный центр «Адлер-Арена».

Вид на Ледовую арену «Шайба» (Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин / ТАСС)

«Площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан», — рассказала Шмелева. Сейчас в «Адлер-Арене» проводят форумы и выставки. Конькобежных соревнований там не проводили с Олимпиады, рассказывала Шмелева 1 сентября на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила Шмелева.

Союз конькобежцев России заинтересован в возобновлении работы «Адлер-Арены» как спортивного объекта после его передачи «Сириусу», сказал РБК президент союза Алексей Кравцов. «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы «Адлер-Арена» была восстановлена как конькобежный стадион», — сказал он. В России сейчас действует три конькобежных центра — в Москве, Коломне и Челябинске, добавил Кравцов, еще один планируется построить в Иркутске — «весьма предварительно, в ближайшие два-три года».

«Бархатные сезоны» станут кампусом

«Сириус» также планирует получить от «Омеги» ряд объектов для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний, которые будут размещаться в научно-технологическом центре. В частности, «Сириусу» перейдут часть построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывший отель «Тюлип Инн Омега Сочи».

В феврале 2017 года стало известно, что «Омега» начнет продажу имущества на территории Имеретинской низменности для погашения долгов, накопившихся после Олимпиады. По данным администрации Краснодарского края, общий объем расходов компании при подготовке к Олимпиаде составил 62 млрд руб. бюджетных средств и свыше 21 млрд руб. — небюджетных. Общая сумма задолженности по кредитам по данным на 1 ноября 2017 года составляла 16 млрд руб.

Стоимость административных площадей Олимпийского парка варьируется от 130 млн до 610 млн руб. за здание, жилые комплексы «Бархатных сезонов» реализуются по цене от 400 млн до 850 млн руб., писал «РБК Краснодар».

При этом «Сириус» строит на своей территории два корпуса («Спорт» и «Искусство»), лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, плавательный бассейн, концертный зал, переоборудует медиацентр Олимпиады в университет — все это должно быть готово к 2021 году. Строительством занимается Краснодарский край, а деньги выделены по линии Министерства просвещения, уточнила глава «Сириуса».

Расчетная стоимость строительства лицея, детского сада и бассейна составит около 2 млрд руб., сказала Шмелева. Общую стоимость проекта она оценить затруднилась.

По мнению ректора Московского городского педагогического университета, в прошлом заместителя министра образования и науки Игоря Реморенко, центр на базе «Сириуса» будет отличаться от Долины МГУ и Новосибирской долины, которую планируют сделать из Академгородка, прежде всего тем, что он будет ориентирован на детей. «Наука в этом центре появится именно для того, чтобы предоставить детям возможность ознакомиться с ней. Кроме этого он будет представлять интерес для педагогической науки, поскольку там можно будет изучать и сравнивать разные виды одаренности — какие факторы способствуют ее развитию, как ее можно стимулировать», — считает Реморенко.

Научный руководитель Института образования ГУ ВШЭ Исак Фрумин, ссылаясь на мировой опыт, замечает, что такие «долины» становятся успешными, если превращаются в ядра развития мегаполисов. «Эти системы не должны замыкаться в себе, они должны стать драйвером интеллектуального и технологического развития большого города», — подчеркивает он.