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Суд арестовал бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево

Бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево арестовали на два месяца

Суд арестовал бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
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Мужчину, который с силой бросил на пол двухлетнего ребенка в терминале аэропорта Шереметьево арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

Меру пресечения Владимиру Витикову избрал Химкинский городской суд сроком на 2 месяца. Мужчина останется под арестом по меньшей мере до 25 августа 2025 года.

В Следственном комитете отметили, что обвиняемый в ходе допроса признал вину и раскаялся в содеянном.

Отцу брошенного на пол в Шереметьево ребенка разрешили навестить его
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Мальчик, на которого было совершено нападение в аэропорту Шереметьево, в медицинском центр им. Рошаля, 24 июня 2025 года

По делу назначено несколько экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Кроме того, следователи планируют провести и психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить вменяемость Витикова.

Вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта 31-летний Витиков, гражданин Белоруссии, подошел к чужому двухлетнему ребенку — мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

Следователи установили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Витикову грозит до 15 лет лишения свободы.

На допросе мужчина рассказал следователю, что в аэропорту находился транзитом и ожидал посадку на рейс в «ближнее зарубежье», сообщил СК. Причины своего поступка он объяснить не смог, заявив, что был под влиянием наркотиков.

Ребенок получил многочисленные переломы костей черепа, его ввели в состояние искусственной комы, однако анализ МРТ показал, что мозг мальчика не получил повреждений. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое. Накануне отцу разрешили навестить его в больнице.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
аэропорт Шереметьево ребенок уголовное дело арест покушение на убийство
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