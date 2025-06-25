Отцу брошенного на пол в Шереметьево ребенка разрешили навестить его

Мальчик, на которого было совершено нападение в аэропорту Шереметьево, в медицинском центр им. Рошаля, 24 июня 2025 года (Фото: ostorozhnodeti / Telegram)

Отцу двухлетнего ребенка, которого ранее мужчина швырнул на пол в столичном аэропорту Шереметьево, разрешили навестить его в больнице, сообщает RT.

«Сейчас еду к нему. Он все в таком же состоянии, в реанимации. Операцию еще не делали», — рассказал телеканалу отец ребенка Мохаммад.

Он пояснил, что в момент инцидента мама малыша отошла в сторону, чтобы получить коляску.

«Сейчас она уже лучше, держится. Она ведь еще и беременна», — сообщил мужчина.

В результате нападения малыш получил множественные переломы черепа, но МРТ показало, что его мозг остался без повреждений. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, его ввели в искусственную кому.

По информации RT, напавший на ребенка мужчина прилетел из Египта, где около месяца работал монтажником металлоконструкций. После окончания вахты в Каире он возвращался домой в Минск к жене и двум детям.

Инцидент произошел 23 июня — мужчина, находившийся в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, внезапно схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол. Малыша госпитализировали с тяжелыми травмами. Потерпевшим по делу признан отец пострадавшего.

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По данным следствия, 31-летний подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе допроса он заявил, что ожидал рейс в одну из стран ближнего зарубежья, и не смог объяснить свои действия, сославшись на воздействие наркотиков.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.