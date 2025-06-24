Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили обвинение в покушении

Бросившему двухлетнего мальчика на пол в Шереметьево предъявили обвинение в покушении на убийство. 31-летний иностранец был под воздействием наркотиков, причину поступка он объяснить не смог. Ему грозит до 20 лет заключения

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Мужчине, швырнувшему двухлетнего мальчика на пол в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК), сообщает Следственный комитет.

На допросе 31-летний иностранный гражданин рассказал следователю, что в аэропорту находился транзитом и ожидал посадку на рейс в «ближнее зарубежье», говорится в сообщении. Причины своего поступка он объяснить не смог, заявив, что был под влиянием наркотиков. На видео, опубликованном СК, мужчина признал, что совершил покушение на убийство ребенка.

У него взяли образцы крови, изъяли телефон и одежду, чтобы провести экспертизы. Также продолжаются допросы свидетелей. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Мужчина в Шереметьево подошел к чужому двухлетнему мальчику, поднял на уровень своего роста, а затем с силой бросил на пол. Телеграм-канал Baza писал, что это произошло вечером 23 июня, а нападавшим был 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула.

Ребенок потерял сознание, в аэропорту ему оказали первую помощь, а после доставили в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там врачи диагностировали открытые переломы костей черепа, состояние ребенка оценили как тяжелое.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова позже уточнила, что повреждений мозга у мальчика не выявили, он находится в медикаментозном сне, в ближайшие два дня ребенка постараются снять с ИВЛ. По ее оценке, на восстановление у мальчика уйдет не менее месяца.

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции, в крови у него обнаружили наркотики. Потерпевшим по делу признан отец пострадавшего мальчика. Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.