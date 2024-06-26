В Коми 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми составляет около 70 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такую же цифру приводит телеграм-канал Mash.
Источник «Интерфакса» сообщил о 50 пострадавших. «В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о 20 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии.
В РЖД сообщили, что, по предварительным данным, никто не погиб.
В минздраве Коми ТАСС сообщили, что на место аварии направят три вертолета с медицинскими работниками, один из бортов уже вылетел. Врачи скорой не могут добраться до места ЧП, так как в этом районе нет дороги.
Авария на перегоне Инта-1 — Угольный произошла вечером 26 июня. С рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Всего в поезде находились 232 пассажира. К месту ЧП направили два восстановительных поезда.
СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В РЖД заявили, что причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна из-за дождя. На место аварии вылетел глава республики Владимир Уйба.
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