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Глава Коми вылетел на место аварии поезда Воркута — Новороссийск

Владимир Уйба
Владимир Уйба (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

На место схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск вылетел глава Коми Владимир Уйба. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал глава республики.

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Ранее на перегоне Инта-1 — Угольный произошла авария: девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Движение поездов на участке приостановили. По данным ТАСС, пострадали около 70 человек, «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет о 50 пострадавших. По предварительным данным, никто не погиб, сообщили в РЖД.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.

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