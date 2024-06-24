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В НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар

Пожар возник на пятом этаже восьмиэтажного здания. МЧС присвоило возгоранию третий ранг. При НИИ работает завод, институт занимается производством электронных деталей

В НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар
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Пожар возник на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания», — уточнили в пресс-службе. Пожарные занимаются спасением людей, силы и средства привлекаются по повышенному, третьему рангу. Причина пожара неизвестна.

Одного человека удалось спасти, сообщили в МЧС России. «Его вывели по лестничным маршам. Предварительно, в здании находятся девять человек», — добавили в ведомстве. Спасательная операция продолжается.

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Фото:МЧС России

По данным телеграм-канала SHOT, огонь вспыхнул на пятом этаже и начал распространяться. На седьмом этаже оказались заблокированы семь человек, к ним пробираются спасатели. Над всем зданием НИИ клубится черный дым.

Если вы стали очевидцем происходящего, присылайте кадры в РБК.

Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, проводя теоретические и практические исследования. На территории НИИ также располагается завод.

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