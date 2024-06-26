Двух человек задержали по делу о пожаре во Фрязино
Заместитель гендиректора ООО «Исприн» и представитель собственника промышленного здания во Фрязино задержаны по подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили в СК.
Следствие установило, что здание находилось в управлении ООО «Исприн» с 2021 года. «Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения», — говорится в сообщении.
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