Пожар во Фрязино потушили спустя сутки
Пожарные полностью ликвидировали пожар во Фрязино, сообщает пресс-служба МЧС. Здание загорелось накануне днем. МЧС сообщало, что площадь пожара достигала 5 тыс. кв. м.
По последним данным, жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четырех нашли в сгоревшем здании. Следователи проводят обыски и допросы арендаторов помещений в этом строении. Криминалисты устанавливают причины возгорания, одна из рабочих версий — неисправность электропроводки.
Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение, отмечали в МЧС. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов газа.
В 2017 году в здании выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. С тех пор проверки не проводились.
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