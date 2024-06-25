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Пожар во Фрязино потушили спустя сутки

По последним данным, жертвами пожара стали шесть человек. Внутри сгоревшего здания были баллоны с газом, что затрудняло тушение
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Пожарные полностью ликвидировали пожар во Фрязино, сообщает пресс-служба МЧС. Здание загорелось накануне днем. МЧС сообщало, что площадь пожара достигала 5 тыс. кв. м.

По последним данным, жертвами пожара стали шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четырех нашли в сгоревшем здании. Следователи проводят обыски и допросы арендаторов помещений в этом строении. Криминалисты устанавливают причины возгорания, одна из рабочих версий — неисправность электропроводки.

Внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение, отмечали в МЧС. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов газа.

Пожар во Фрязино потушили спустя сутки
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В 2017 году в здании выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. С тех пор проверки не проводились.

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