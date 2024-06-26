Почти треть россиян признались, что общаются в соседских чатах не по теме
Россияне предпочитают обсуждать дворовые инициативы лично с соседями — такой способ коммуникации выбрали 61% опрошенных. При этом почти треть (29%) в качестве еще одной площадки для выбирают собрания жильцов, а еще 28% — онлайн-чаты, свидетельствуют результаты опроса T-Банка совместно с Online Market Research и D-Group.Social (есть у РБК).
Всего было опрошено 1784 респондента, среди них 46% — женщины. География опроса — Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, крупные и небольшие города, а также сельские населения.
Онлайн-чат для общения с соседями и решения проблем есть в 32% дворах, следует из результатов опроса. Еще в 50% дворах чатов нет, а 18% респондентов и вовсе не знают о его наличии или отсутствии. Четверть опрошенных, осведомленных о существовании дворового чата, состоят в нем.
В онлайн-формате соседи чаще всего обсуждают темы благоустройства, инфраструктурных проблем и последних новостей в доме и придомовой территории. При этом в трети чатов (31%) соседи общаются на темы, никак не связанные с домом или двором.
Страх осуждения, отсутствие активных соседей и недостаток финансирования — основные барьеры в организации инициатив в своем дворе. По результатам исследования, в организации дворовых инициатив принимали участие 58% респондентов. Чаще всего они касались решения инфраструктурных проблем (36%), благоустройства дворовой среды (33%) и организации мероприятий (9%). При этом при организации мероприятий опрошенные в 13% случаев сталкивались со страхом осуждения и неприятия от других соседей.
В целом более трети опрошенных (39%) волнует тема дворового сообщества. Также более 40% опрошенных россиян доверяют соседям в имущественных вопросах. При этом этот показатель выше в селах (52%). В городах-миллионниках, напротив, соседям доверяют лишь 33% респондентов, а в городах с населением до 100 тыс. жителей — 36%. Также 41% респондентов уверены, что важность двора увеличивается для них в последние годы. Чаще это отмечают жители городов-миллионников (50%), а также люди, проживающие в домах постсоветского периода (47%) и новостройках (55%).
Что касается общего отношения к своему месту жительства, то порядка 60% опрошенных считают свой район и двор безопасными и благополучными. При этом показатель среди респондентов с доверительными отношениями с соседями значительно выше — он достигает 72%.
Также, как следует из исследования, большинство опрошенных знакомы с 5-10 соседями (36% респондентов). При этом у 67% респондентов с соседями по двору хорошие отношения, а каждый второй опрошенный (54%) проводит время со своими соседями. Например, 30% из них гуляют во дворе, еще 25% занимаются совместным облагораживанием дворовой территории, еще столько же ходят друг к другу в гости. Более половины респондентов (52%) имели опыт в совместном решении проблем дворового сообщества.
В целом дворовые чаты есть в трети домов, однако подавляющее большинство опрошенных россиян (61%) предпочитают обсуждать дворовые инициативы в личной беседе с соседями, а половина из них уже реализовывают свои идеи. Исследование также показало, что каждый второй проводит время с соседями оффлайн — вместе облагораживают дворовые территории, гуляют во дворах и ходят друг к другу в гости.
Говоря о благополучии своего района, большинство (58%) отметили, что живут в благополучном районе. Этот показатель выше (72%) среди респондентов с доверительными отношениями с соседями. Важность двора в последние годы увеличивается для более трети опрошенных (41%). Особенно часто это отмечали в миллионниках (50%), и среди жители нового фонда (47%) и новостроек (55%).
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