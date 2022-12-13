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Россияне назвали котов и соседей главными угрозами для дома

Опрос показал, что главной угрозой для дома россияне считают животных и соседей
Россияне боятся порчи имущества домашним животным и соседями больше, чем пожара или стихийного бедствия

Большинство россиян (64%) испытывают страх от того, что имущество в квартире может быть испорчено, а главной угрозой опрошенные считают домашних животных. Это показали результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру».

Ущерба от домашних животных опасаются 41% опрошенных. На втором месте — страх затопления квартиры соседями (39%). Вслед за ними идут возможный пожар (33%), протечка труб (31%) и негативные последствия домашней вечеринки или застолья (14%).

8% боятся взрыва бытового газа. Стихийного бедствия и краж россияне опасаются в семь раз реже, чем домашних животных — эти варианты набрали по 6%.

Самыми ценными предметами у себя дома большая часть опрошенных назвала бытовую технику (35%) и диваны (20%). По 14% заявили, что самые дорогие вещи в их доме — это «умная» техника (14%), а также уникальные предметы декора (14%). Страшнее всего для респондентов оказалась повреждение или порча холодильника (38%), телевизора (32%), варочной панели (22%), компьютера (21%) и кондиционера (16%).

Четверо из десяти россиян признались, что хотя бы раз в жизни портили или ломали чужое имущество в гостях (43%). С каждым четвертым (25%) это случается это примерно раз в год. С 11% такое происходит раз в несколько месяцев, а с 7% — каждый раз, когда они бывают в гостях.

В «Ренессанс страховании» отметили, что несмотря на опасения опрошенных, по статистике страховщиков основной ущерб приносят затопления квартир. На заливы приходится три четверти всех случаев повреждений квартир и домашнего имущества и 65% от суммы всех компенсаций, выплаченных владельцам квартир с начала года, сообщил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

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В июле опрос показал, что почти половина россиян (43%) считают, что «ремонт мечты» можно сделать меньше чем за 1 млн руб. Еще 27% респондентов на «ремонт мечты» необходимо от 1 млн до 3 млн руб. Сделать ремонт в жилье в этом году хотели бы 34% опрошенных.

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