МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале
Причиной полицейской операции в Махачкале, проведенной накануне вечером, является неудачная шутка про «скорое начало перестрелки» одного из местных жителей, сообщили в МВД Дагестана.
Мужчину задержали и доставили в отдел. На опубликованном полицией видео он рассказал, что проходя мимо сидевших на скамейке девушек сказал им про то, что им лучше не выходить из дома, поскольку сейчас «опасное время» и «всякое происходит». «Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», — сообщил задержанный.
В МВД при этом уточняют, что, по показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин, один из них (задержанный) заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».
Как рассказали в полиции, после звонка в отделение от перепуганных девушек, которые сообщили о том, что «сейчас на Университетской площади будет перестрелка», к месту выехали семь нарядов полиции. «Учитывая ту трагедию, что происходила эти дни в Дагестане, можно сказать только одно — это было, мягко говоря, неумно! Не шутите так больше, чтоб ваши шутки вас к нам не приводили», — подчеркнули в МВД.
Вечером 25 июня телеграм-каналы Baza и SHOT со ссылкой на очевидцев начали сообщать о стрельбе в Махачкале, также в Сети появлялись видео с полицейскими, требующими от людей проследовать в укрытия. В администрации Махачкалы позже уточнили, что в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова силовики «проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию».
Как рассказала РБК очевидица Мадина, сначала мимо нее проехала полиция, и значения она этому не придала, однако позже услышала «сначала шум и слегка стрельбу». «Испугавшись, сразу уехала, поэтому не могу
В районе 23:00 МВД Дагестана сообщило, что полицейские проверяли сообщение очевидца о вооруженном мужчине, из-за этого была оцеплена территория Университетской площади. Нарушений общественного порядка в Махачкале обнаружено не было, «все в порядке», добавили в полиции.
Сообщения о стрельбе в Махачкале появились спустя двое суток после того, как боевики устроили массовую стрельбу в этом городе, а также Дербенте. Тогда в результате столкновений с террористами, напавшими на церкви и синагоги, погибли более 20 человек, среди них 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Во время контртеррористической операции были ликвидированы все пятеро нападавших.
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