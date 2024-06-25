 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу

Власти Махачкалы после сообщений о стрельбе призвали граждан не выходить в центр

Правоохранительные органы проводят мероприятия в районе двух улиц Махачкалы, жителей просят покинуть территорию, сообщила администрация города в телеграм-канале.

«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», — говорится в сообщении.

Жителей призвали быть «аккуратнее и бдительнее». Администрация Ленинского района города, через который проходит улица Коркмасова также попросила граждан «воздержаться от поздних выходов на улицу».

Телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на очевидцев ранее сообщили, что в столице Дагестана снова произошла стрельба.

В Махачкале снова сообщили о стрельбе
Общество

Управление МВД по Дагестану сообщило, что «нарушений общественного порядка нет». «Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно!» — говорится в публикации ведомства.

В полиции пояснили, что от очевидца поступило сообщении о вооруженном человеке в районе площади, после чего территорию оцепили и проверили с участием кинологов. «Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда — отбой», — сообщили в МВД.

Двумя днями ранее, 23 июня, боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, большая часть из них — полицейские.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
Дагестан Махачкала стрельба МВД
Материалы по теме
В Махачкале снова сообщили о стрельбе
Общество
В Дагестане арестовали экс-главу района, чьи дети участвовали в теракте
Общество
Меликов после теракта в Дагестане выступил против никабов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 17:34
МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале «всё в порядке» Общество, 23:15
Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы Спорт, 23:04
Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу Общество, 22:57
Село в Белгородской области обстреляли из РСЗО Политика, 22:51
В Махачкале снова сообщили о стрельбе Общество, 22:44
В МОК поддержали призыв к олимпийскому перемирию перед Играми в Париже Спорт, 22:35
В Кении из-за протестов ввели режим ЧС и развернули войска Политика, 22:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шеф Пентагона поговорил по телефону с Белоусовым⁠ Политика, 22:17
Основатель «Русских фондов» заявил о необоснованности претензий Бизнес, 22:05
В ЕС сообщили о достижении Молдавией «кардинальной вехи» на пути в союз Политика, 21:56
Дания — Сербия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 21:56
Росавиация перестала публиковать точные данные о парке авиакомпаний Бизнес, 21:42
Франция неожиданно отдала первое место в группе. Что происходит на Евро Спорт, 21:40
Путин наградил орденом погибшего при теракте в Дагестане священника Общество, 21:33