Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу

Власти Махачкалы после сообщений о стрельбе призвали граждан не выходить в центр

Правоохранительные органы проводят мероприятия в районе двух улиц Махачкалы, жителей просят покинуть территорию, сообщила администрация города в телеграм-канале.

«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», — говорится в сообщении.

Жителей призвали быть «аккуратнее и бдительнее». Администрация Ленинского района города, через который проходит улица Коркмасова также попросила граждан «воздержаться от поздних выходов на улицу».

Телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на очевидцев ранее сообщили, что в столице Дагестана снова произошла стрельба.

Управление МВД по Дагестану сообщило, что «нарушений общественного порядка нет». «Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно!» — говорится в публикации ведомства.

В полиции пояснили, что от очевидца поступило сообщении о вооруженном человеке в районе площади, после чего территорию оцепили и проверили с участием кинологов. «Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда — отбой», — сообщили в МВД.

Двумя днями ранее, 23 июня, боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, большая часть из них — полицейские.