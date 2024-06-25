Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу
Правоохранительные органы проводят мероприятия в районе двух улиц Махачкалы, жителей просят покинуть территорию, сообщила администрация города в телеграм-канале.
«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», — говорится в сообщении.
Жителей призвали быть «аккуратнее и бдительнее». Администрация Ленинского района города, через который проходит улица Коркмасова также попросила граждан «воздержаться от поздних выходов на улицу».
Телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на очевидцев ранее сообщили, что в столице Дагестана снова произошла стрельба.
Управление МВД по Дагестану сообщило, что «нарушений общественного порядка нет». «Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно!» — говорится в публикации ведомства.
В полиции пояснили, что от очевидца поступило сообщении о вооруженном человеке в районе площади, после чего территорию оцепили и проверили с участием кинологов. «Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда — отбой», — сообщили в МВД.
Двумя днями ранее, 23 июня, боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, большая часть из них — полицейские.
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