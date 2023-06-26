Суд приговорил убийцу «колбасного короля» к 20 годам строгого режима

Мавриди и его сообщники также причастны к похищению адвоката Алексея Завгороднего, которого они вынудили подписать доверенность на сделки с его имуществом на 71 млн руб., которое в итоге было переписано на их родственников

Александр Мавриди (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Суд в Московской области приговорил Александра Мавриди к 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его и других фигурантов обвиняли в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Сообщники Мавриди получили сроки от 6,5 до 13 лет колонии общего и строгого режима, сообщили в следственном комитете.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в похищении, убийстве, вымогательстве, легализации имущества, незаконном хранении оружия и побеге, сообщает СК.

По версии следствия, в конце ноября Мавриди создал в Подмосковье организованную группу для похищения адвоката Алексея Завгороднего (среди его клиентов был в том числе известный киллер Александр Солоник). Последнего фигуранты дела, применяя физическую силу, вынудили подписать генеральную доверенность с правом на совершение сделок с его имуществом на 71 млн руб. В итоге объекты перешли в собственность родственников участников организованной преступной группы.

Об эпизоде с адвокатом стало известно в ходе расследования убийства предпринимателя, владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. По версии следствия, Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов застрелили бизнесмена на его дачном участке в Истре в ноябре 2022 года. Вскоре после этого их задержали. В качестве основной версии убийства следствие называло тесные отношения Мавриди с женой бизнесмена.

В августе 2021 года Марвиди и еще четверо арестованных совершили побег из следственного изолятора в Истре. Все они были задержаны в течение месяца.

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