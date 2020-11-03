Экс-адвокат Солоника оказался заложником в деле об убийстве из арбалета

Пенсионер, похищенный подозреваемым в убийстве владельца колбасных заводов Владимира Маругова, оказался адвокат Алексей Завгородний. Об сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На данный момент адвокатский статус Завгороднего прекращен, это следует из данных реестра адвокатов. Завгородний находится на пенсии.

Как сообщает газета «Коммерсант», Завгородний был адвокатом известного киллера Александра Солоника. Из-за того, что адвокат не каждый день навещал своего подзащитного в СИЗО и не стал ему помогать в побеге, Солоник заказал на Завгороднего нападение. В 1995 году адвоката избили, в результате чего он несколько месяцев провел в больнице.

Ранее Следственный комитет опубликовал подробности хода расследования дела об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Накануне задержали одного из подозреваемых. Это мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. В ходе обыска по месту прописки мужчины, в квартире был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками. Он сообщил следователям, что у него вымогают московские квартиры.