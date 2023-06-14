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Суд арестовал подозреваемого в убийстве депутата из Югры

Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве депутата из Югры и покушении на его жену
Али Расулов
Али Расулов (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Али Расулова, которого обвиняют в убийстве депутата думы Югры от «Единой России» Александра Колодича, передает корреспондент РБК.

Расулова обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Он останется под стражей до 12 августа. Следствие утверждает, что обвиняемый признал вину.

12 июня Следственный комитет сообщил, что в поселении Сосенское в Новой Москве нашли тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти от ножевого ранения. ТАСС и «112» писали, что это депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Колодич.

В СК заявили, что у погибшего произошел конфликт с помощником по дому. По информации «112», поводом стала просьба помочь. Во время ссоры в подвале мужчина нанес хозяину дома ножевые ранения. На крики пришла жена погибшего, которую помощник тоже несколько раз ударил ножом.

«Спустя некоторое время обвиняемый, не приняв мер к оказанию помощи потерпевшей, вернулся в подвал, перетащил тело мужчины в другое помещение подвала, где присыпал землей. Также он засыпал землей следы крови и волочения», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве полагают, что нож обвиняемый нашел на одном из мешков в том же подвале.

Как отмечают следователи, совершив преступление, нападавший скрылся с места убийства. Позже он рассказал о содеянном своему брату, который позвонил сыну погибшего.

Жена депутата выжила, в СК сказали, что она остается в больнице.

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убийство покушение на убийство ХМАО депутат арест
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