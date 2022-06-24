Синоптик предупредил москвичей о 35-градусной жаре на выходных

Фото: Андрей Любимов / РБК

На выходных 25–26 июня в Москве ожидается сильная жара до 31–32 градусов, а в понедельник, 27 июня, прогнозируется до 33 градусов тепла, сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

После этого, по словам синоптика, жара спадет из-за прохождения холодного атмосферного фронта, возможны локальные кратковременные дожди.

«В понедельник прогнозируются также порывы ветра, местами до 15 м/с. Ну а фронт пройдет во вторник, в среду скажется его влияние и произойдет понижение температуры воздуха, потому что антициклон к нам будет поступать с севера и вместе с ним более прохладная воздушная масса», — объяснила Макарова.

Она добавила, что со второй половины следующей недели температура ночью достигнет плюс 11–16 градусов, днем — плюс 20–25 градусов.

Жару в Москве на этих выходных ранее прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с субботы, 25 июня, по вторник, 28 июня, температура в Москве составит плюс 27–29 градусов, в Московской области — до плюс 31 градуса. «Очень жаркая погода, возможно, будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице — это опасное явление», — сказал синоптик.

Высокая температура в столице также ожидается и ночью, по прогнозам Вильфанда, начиная с субботы, 25 июня, температура ожидается плюс 14–18 градусов тепла, что считается аномальным — на 5 градусов выше климатической нормы.