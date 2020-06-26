Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
Адвокат опроверг требование компенсации семьей умершего в ДТП с Ефремовым Общество, 21:38 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 21:33 Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17 Общество, 21:29 Сборная России узнала свой календарь в новом сезоне Лиги наций УЕФА Спорт, 20:54 Киев предложил усилить санкции против России из-за голосования в Крыму Политика, 20:49 Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей» Общество, 20:42 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 20:39 США ввели визовые санкции против высокопоставленных китайских коммунистов Политика, 20:32 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 20:31 Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета Политика, 20:26 Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила две трети Политика, 20:23 Финансовая подушка безопасности: как спать спокойно в кризис Quote, 20:19 Экологи представили фото загрязнения водоемов под Норильском Общество, 20:16 Команды РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте Спорт, 20:10
Общество ,  
0 

Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»

Причиной стал иск бывшего сотрудника, которого, по словам Романовой, уволили за то, что он брал деньги с подзащитных. Суд обязал организацию выплатить сотруднику 1,3 млн руб., счета «Руси сидящей» арестованы
Ольга Романова у офиса организации «Русь сидящая»
Ольга Романова у офиса организации «Русь сидящая» (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.

Такое решение руководство организации приняло после того, как бывший сотрудник фонда Динар Идрисов выиграл суд у «Руси сидящей». В свое время его уволили из-за того, что он брал деньги с подзащитных, защищая их от имени фонда, сообщила Романова. По ее словам, суд постановил, что организация должна снова принять Идрисова на работу и выплатить ему 1 млн 300 тыс. руб.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы, и мы закрываемся», — написала Романова. «Я понятия не имею, как платить налоги и всякие обязательные платежи при арестованных счетах», — добавила глава фонда.

Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей»
Общество
Ольга Романова у&nbsp;​входа в офис организации &laquo;Русь сидящая&raquo;

При этом она заверила, что организация продолжит работу, «для обращающихся в «Русь Сидящую» ничего не изменится». Романова также попросила не перечислять пожертвования в фонд, поскольку не известно, «куда они пойдут».

РБК обратился за комментарием к Динару Идрисову.

«Русь сидящая» — проект благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Романовой и другими активистами. В мае 2018 года Минюст внес фонд в реестр НКО-иноагентов.

Летом 2017 года в «Руси сидящей» прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли бухгалтерские документы. Претензии силовиков были связаны с подозрениями в растрате бюджетных средств. В самой организации произошедшее связывали с претензиями со стороны Федеральной службы исполнения наказаний. Так, по мнению сотрудников фонда, ФСИН могла быть недовольна антикоррупционной работой организации.

«Русь сидящая» подала иск к ФСИН из-за заявлений о невыполненных работах
Общество
Ольга Романова

Осенью 2017 года «Русь сидящая» подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФСИН о защите деловой репутации. Правозащитники настаивали, что ведомство передало Минфину недостоверные сведения об организации. В 2015 году одно из юрлиц организации получило от Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов деньги на разработку программы повышения финансовой грамотности для заключенных и сотрудников исправительной системы. Во ФСИН настаивали, что лекций не проводилось, следовало из иска.

В октябре 2018 года Романова сообщила, что Минюст зарегистрировал «клона» «Руси сидящей», названия нового и старого фонда различаются, но очень похожи друг на друга. По сведениям Романовой, учредителем нового фонда является бывшая заключенная мордовской колонии, которая «сотрудничала с администрацией» исправительного учреждения. Идея создать фонд с аналогичным названием принадлежит «фсиновским операм», предположила тогда она.

Авторы: Наталия Анисимова, Маргарита Алехина
Теги: Ольга Романова, «Русь сидящая»
Материалы по теме
Минюст включил Фонд помощи осужденным Ольги Романовой в реестр иноагентов
Общество
Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter