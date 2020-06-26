Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»

Причиной стал иск бывшего сотрудника, которого, по словам Романовой, уволили за то, что он брал деньги с подзащитных. Суд обязал организацию выплатить сотруднику 1,3 млн руб., счета «Руси сидящей» арестованы

Ольга Романова у офиса организации «Русь сидящая» (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.

Такое решение руководство организации приняло после того, как бывший сотрудник фонда Динар Идрисов выиграл суд у «Руси сидящей». В свое время его уволили из-за того, что он брал деньги с подзащитных, защищая их от имени фонда, сообщила Романова. По ее словам, суд постановил, что организация должна снова принять Идрисова на работу и выплатить ему 1 млн 300 тыс. руб.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы, и мы закрываемся», — написала Романова. «Я понятия не имею, как платить налоги и всякие обязательные платежи при арестованных счетах», — добавила глава фонда.

При этом она заверила, что организация продолжит работу, «для обращающихся в «Русь Сидящую» ничего не изменится». Романова также попросила не перечислять пожертвования в фонд, поскольку не известно, «куда они пойдут».