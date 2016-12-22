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Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей»
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Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей»
Общество, 18 окт, 23:30
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Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей»
Основатель фонда уверена, что «клон» создан по инициативе ФСИН. Названия нового и старого фонда различаются, но очень похожи друг на друга, следует из опубликованных данных. Романова заявила, что не собирается подавать в суд
Ольга Романова у ​входа в офис организации «Русь сидящая» (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что Минюст зарегистрировал новую организацию с названием «Фонд помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы и их семьям «Русь Сидящая». Об этом Романова рассказала на своей странице в Facebook, выложив копии соответствующих документов, в том числе выписку из ЕГРЮЛ.

Из документов следует, что новая организация «Русь сидящая» была зарегистрирована 13 сентября 2018 года. Организация представляет собой фонд помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы. Учредителем фонда значится Кривицкая Инга Александровна. Аналогичную выписку можно получить и на сайте ЕГРЮЛ (*.pdf).

Романова утверждает, что учредитель нового фонда — бывшая заключенная мордовской колонии, которая «сотрудничала с администрацией» исправительного заведения. Она уверена, что идея создать фонд с аналогичным названием принадлежит «фсиновским операм». «Конечно, и в Минюст ее за руку привели фсиновские опера, тут у нас никаких сомнений нет», — написала Романова.

Она уточнила, что обращаться в суд в связи с появлением фонда–клона не будет, но подчеркнула, что будет следить за его деятельностью.

«Если будет что-то странное — нам расскажут осужденные, это во-первых», — уточнила Романова в беседе с РБК. «Если они собираются получать гранты и перекладывать ответственность на нас — а такие попытки уже были много раз — то мы тоже давно проходили такие штуки, нам это потерями не грозит. Главное, предупредить всех партнеров, их у нас много. Мошенники есть всегда. Наверняка они будут пытаться собирать какие-то деньги. Ну, пусть попробуют», — сказала Романова.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Официальное название фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой — «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», следует из копии свидетельства, опубликованного на сайте организации. Под аналогичным названием, без добавления названия «Русь сидящая», организация внесена в ЕГРЮЛ в 2015 году (*.pdf). В мае 2018 году Минюст включил этот фонд в реестр НКО, которые выполняют функции иностранного агента. Сам фонд был создан в 2008 году Ольгой Романовой и другими общественными активистами, чьи родственники оказались под арестом. Супруг Романовой — бизнесмен Алексей Козлов — в 2009 году был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве и покушении на легализацию денежных средств. В 2013 году приговор был пересмотрен, а срок наказания сокращен в два раза. В июне 2013 года Козлов вышел на свободу.

Летом прошлого года в «Руси сидящей» Ольги Романовой прошли обыски. Сообщалось, что претензии правоохранителей были связаны с подозрениями в растрате бюджетных средств. В самой организации произошедшее связывали с недовольством со стороны ФСИН.

Авторы: Мария Бондаренко, Валерий Романов.
Теги: Ольга Романова , «Русь сидящая» , Минюст
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