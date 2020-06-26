Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать ежегодным

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Онлайн-выпускной по окончании школы будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным торжествам по случаю окончания школы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного — это идея объединения всех», — сказал Фальков (цитата по ТАСС).

В конце мая в Минпросвещения предложили регионам провести онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что в начале осени можно провести выпускные «традиционно в более живом и тесном формате». При этом в министерстве допустили, что 27 июня выпускной может пройти в традиционном формате в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что проведение очных выпускных должно быть в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

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