Билл Гейтс допустил распространение вируса после создания вакцины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
Как экономить время и деньги на командировках РБК и Smartway, 13:55 ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт Политика, 13:50 Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию Политика, 13:42 Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного Экономика, 13:31 Почему инфлюенс-маркетинг заберет рекламные бюджеты с ТВ Партнерский материал, 13:25 Кремль отказался изучать данные о неоднократном голосовании по поправкам Политика, 13:22 Токены «Барселона» подорожали на 150% меньше чем за час Крипто, 13:17 Кристен Стюарт сняла короткометражку для Netflix Стиль, 13:14 Песков допустил еще одно обращение Путина к россиянам до 1 июля Политика, 13:13 РФС привел самоизолировавшийся «Локомотив» в пример другим клубам Спорт, 13:06 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 13:06 Потанин оценил шансы включения в рейтинги Forbes до 2046 года Бизнес, 13:04 Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам Авто, 13:02 Свобода от офисных пут: как теперь привлекать на работу лучших кандидатов Pro, 13:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Билл Гейтс допустил распространение вируса после создания вакцины

Есть вероятность, что вакцина будет лучше давать индивидуальную защиту, а не предотвращать распространение коронавируса, отметил Гейтс
Microsoft MSFT $200,99 +0,32% Купить
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Появление вакцины от COVID-19 не гарантирует того, что коронавирус прекратит распространяться. Об этом в эфире телеканала CNN заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Бизнесмена спросили, как он относится к словам эпидемиолога Майкла Остерхолма, директора Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты. Тот полагает, что «распространение вируса будет продолжаться до тех пор, пока не будут заражены 60–70% населения страны или не будет создана вакцина».

«Это на самом деле так», — подтвердил Гейтс.

Предприниматель отметил, что вакцина имеет две основные функции. «Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения, а другая позволяет [вакцинированному] перестать быть разносчиком заболевания», — пояснил он.

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации
Общество
Билл Гейтс

В то же время возможно, что «вакцина будет лучше показывать себя в предоставлении индивидуальной защиты, а не предотвращении распространения [вируса]», отметил Гейтс. «Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции», — сказал он.

В начале июня благотворительный фонд Гейтса выделил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса после ее разработки, особенно в бедных странах. Еще $1,6 млрд предприниматель выделил на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру.

В начале мая режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» заявил, что под видом вакцинации от коронавируса Гейтс хочет прочипировать людей. По его словам, чип будет контролировать выполнение заданных человеку условий и тот за это будет получать «криптобонусы». Главной задачей подобной «вакцинации» служит «сокращение человечества», за которое якобы выступает Гейтс, отметил Михалков.

Сам Гейтс подобные сообщения назвал глупыми и странными и признался, что его беспокоит «существование этих сумасшедших идей». Когда лекарство от коронавируса появится, нужно добиться формирования коллективного иммунитета, то есть вакцинировать около 80% населения, полагает он. «Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — сказал Гейтс.

Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID
Общество
Александр Мясников

В США зарегистрировали больше всего заразившихся коронавирусом в мире — 2,4 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. По числу умерших от заболевания страна также находится на первом месте. Жертвами коронавируса в США стали 124,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Билл Гейтс, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
Политика
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Общество
Путин попросил россиян быть бдительными до появления вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter