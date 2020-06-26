Билл Гейтс допустил распространение вируса после создания вакцины

Есть вероятность, что вакцина будет лучше давать индивидуальную защиту, а не предотвращать распространение коронавируса, отметил Гейтс

Билл Гейтс (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Появление вакцины от COVID-19 не гарантирует того, что коронавирус прекратит распространяться. Об этом в эфире телеканала CNN заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Бизнесмена спросили, как он относится к словам эпидемиолога Майкла Остерхолма, директора Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты. Тот полагает, что «распространение вируса будет продолжаться до тех пор, пока не будут заражены 60–70% населения страны или не будет создана вакцина».

«Это на самом деле так», — подтвердил Гейтс.

Предприниматель отметил, что вакцина имеет две основные функции. «Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения, а другая позволяет [вакцинированному] перестать быть разносчиком заболевания», — пояснил он.

В то же время возможно, что «вакцина будет лучше показывать себя в предоставлении индивидуальной защиты, а не предотвращении распространения [вируса]», отметил Гейтс. «Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции», — сказал он.

В начале июня благотворительный фонд Гейтса выделил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса после ее разработки, особенно в бедных странах. Еще $1,6 млрд предприниматель выделил на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру.

В начале мая режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» заявил, что под видом вакцинации от коронавируса Гейтс хочет прочипировать людей. По его словам, чип будет контролировать выполнение заданных человеку условий и тот за это будет получать «криптобонусы». Главной задачей подобной «вакцинации» служит «сокращение человечества», за которое якобы выступает Гейтс, отметил Михалков.

Сам Гейтс подобные сообщения назвал глупыми и странными и признался, что его беспокоит «существование этих сумасшедших идей». Когда лекарство от коронавируса появится, нужно добиться формирования коллективного иммунитета, то есть вакцинировать около 80% населения, полагает он. «Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — сказал Гейтс.

В США зарегистрировали больше всего заразившихся коронавирусом в мире — 2,4 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. По числу умерших от заболевания страна также находится на первом месте. Жертвами коронавируса в США стали 124,4 тыс. человек.