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Пандемия коронавируса ,  
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Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса общедоступной после ее разработки. Об этом было заявлено на проведенном по инициативе британского премьера саммите, посвященном вакцинам и иммунизации
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах. «[Эта инициатива] позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины от COVID-19 все нуждающиеся, начиная с работников здравоохранения [...], получили бы к ней доступ», — заявил Гейтс в четверг в ходе виртуального саммита GAVI, который проводила Великобритания. GAVI рассчитывает привлечь начальное финансирование механизма, гарантирующего массовые закупки вакцины от COVID-19. На эти нужды планируется собрать $2 млрд, пока что донорами было предоставлено около $500 млн, заявили в альянсе.

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Также Гейтс выделил $1,6 млрд на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру. В общей сложности на саммите на эту цель было собрано $8,8 млрд, подвел итог премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Изначально GAVI и организаторы мероприятия рассчитывали собрать $7,4 млрд. Средства, полученные от частных и государственных доноров, пойдут на иммунизацию до 300 млн детей от кори, брюшного тифа и полиомиелита, что должно спасти 8 млн жизней в ближайшие пять лет. С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации. «Хотя сейчас весь мир по понятным причинам сфокусирован на борьбе с пандемией коронавируса, мы не должны упускать из виду задачу плановой иммунизации в беднейших странах», — отметила британский министр по международному развитию Энн-Мари Тревельян.

В саммите приняли участие 25 глав государств и правительств, более 50 высокопоставленных официальных лиц, а также эксперты и руководители крупных компаний. Джонсон направил приглашение российскому президенту Владимиру Путину, однако тот во встрече участия не принял и Россию на мероприятии представлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он заявил, что приветствует совместную инициативу Великобритании и GAVI по иммунизации населения. «У России есть важная роль как в плане поддержки GAVI, так и в плане новых научных исследований и разработок. Мы, безусловно, приветствуем участие России в сегодняшнем саммите и надеемся расширить глобальные обязательства всех стран — участниц по иммунизации населения и разработке вакцины против COVID-19», — следует из сообщения британского посольства в Telegram.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: вакцина, Борис Джонсон, Билл Гейтс
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