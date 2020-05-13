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Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID

Информация о смертельных прививках и чипировании населения с помощью тестов на коронавирус является бредом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, официально представляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам доктора, ему часто приходится развенчивать мифы, связанные с COVID-19, одним из которых являются подобные сообщения.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Несмотря на полный бред этой информации, ее пришлось опровергать», — сказал Мясников.

По его словам, первым подобные фейки опроверг Минздрав Республики Дагестан, следом появились опровержения в других регионах.

Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»
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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Мясников заверил граждан, что по квартирам никто не ходит. «В случае необходимости проведения теста, например, если оказалось, что вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят», — пояснил он.

По словам Мясникова, если в качестве больного называют вашего знакомого, следует позвонить ему и уточнить информацию.

Ранее в мае в Генпрокуратуре заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы чипировании населения, недостоверна.

В записях в соцсетях говорилось, что коронавирус имеет искусственную природу и создан специально, чтобы установить «глобальный мировой порядок» и уничтожать население планеты.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, тест
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