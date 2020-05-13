Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID

Информация о смертельных прививках и чипировании населения с помощью тестов на коронавирус является бредом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, официально представляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам доктора, ему часто приходится развенчивать мифы, связанные с COVID-19, одним из которых являются подобные сообщения.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Несмотря на полный бред этой информации, ее пришлось опровергать», — сказал Мясников.

По его словам, первым подобные фейки опроверг Минздрав Республики Дагестан, следом появились опровержения в других регионах.