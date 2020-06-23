Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

Фото: Минобороны РФ / Youtube

Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о том, каким образом организмы первых добровольцев реагируют на вакцину против COVID-19.

По ее словам, реакцию можно назвать стандартной, характерной и для других инъекций, говорится в сообщении университета.

Смолярчук сообщила, что всего вакцина была введена 18 добровольцам. В первые часы у некоторых из них наблюдались незначительное повышение температуры, была головная боль. В течение суток этим симптомы «были самостоятельно купированы».

Материал дополняется.