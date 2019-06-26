Власти Израиля предупредили пилотов о сбоях в работе GPS

С проблемами могут столкнуться самолеты, наземные службы работают нормально. По данным СМИ, сбои наблюдаются только днем и начались еще несколько недель назад

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Управление аэропортов Израиля сообщило о перебоях в работе GPS в воздушном пространстве страны на протяжении последних трех недель, пишет газета Haaretz.

Таким образом, власти страны подтвердили данные Международной ассоциации пилотов авиалиний (IFALPA, штаб-квартира в Канаде). Она получила «множество сообщений» от экипажей воздушных судов о том, что сигнал GPS пропадал в районе аэропорта Бен-Гурион.

Ассоциация предупредила пилотов, что они должны учитывать риски, связанные с потерей сигнала.

Управление аэропортов заявило, что предприняло необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность посадок и вылетов в аэропорту им. Бен-Гуриона. В сообщении также говорится, что наземные навигационные системы проблем не испытывают.

Источник в авиационной отрасли сказал Haaretz, что сбои наблюдаются только в дневное время. Он добавил, что у пилотов есть альтернативные навигационные системы, которые не зависят от сигнала GPS.

Другой собеседник газеты отметил, что уведомление от властей Израиля как раз призвано заставить летчиков переключиться на альтернативные системы.

Источник проблем пока неизвестен, сообщили в управлении аэропортов. Собеседник газеты в израильском профсоюзе пилотов сказал, что сбои в работе GPS наблюдаются во всем Восточном Средиземноморье.

В октябре и ноябре 2018 года о проблемах с GPS предупреждала Норвегия. Там связали сбои с действиями российских вооруженных сил в Арктике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет об этом информации.