Пользователи пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве

Пользователи в Москве сообщили о неверном определении их местоположения геолокационными сервисами. Так, «Яндекс.Карты» и Apple Maps определили местоположение находящихся в центре столицы людей как аэропорт Шереметьево. В «Яндексе» сообщили «РИА Новости», что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, связаны со сбоями GPS.

«С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы «Яндекса», получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую», — объяснили в компании.

На некорректное определение геолокации в центре Москвы пользователи жалуются по меньшей мере с 2016 года. В октябре 2016 года портал TJournal опубликовал исследование блогера Григория Бакунова, утверждавшего, что «смартфоны начинают вести себя аномально при приближении к центру Москвы, где находится Кремль». Обычно, согласно данным карт, местоположение пользователей определялось в столичных аэропортах. Причиной сбоя GPS-навигаторов в центре столицы, по мнению Бакунова, мог стать «спуфинг (подмена) GPS». В Кремле заявили, что ничего не знают об этом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сам сталкивался с такой проблемой.

На сбой в работе GPS в Москве в январе 2018 года жаловались водители и пешеходы. Их местонахождение определялось в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга.