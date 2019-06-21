Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

В задержании Голунова 6 июня принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Задержание курировал полковник Андрей Щиров, который возглавляет отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Дело в отношении журналиста возбудил следователь того же УВД Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина.
Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские сообщили, что нашли у него наркотики, а при обыске у него дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Голунов предполагал, что возбужденное против него уголовное дело связано с его расследованием о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом. 8 июня журналиста поместили под домашний арест.
О прекращении дела Голунова Колокольцев объявил 11 июня, накануне несогласованного марша в поддержку журналиста. Тогда же министр заявил, что ходатайствует перед президентом об отстранении от должностей двоих генералов — начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Позднее Владимир Путин отстранил их своим указом.
В пятницу, 21 июня, ГУ МВД по Москве сообщило, что в деле Голунова допустили нарушения сотрудники УВД по ЗАО. В связи с этим МВД решило направить уголовное дело против Голунова, которое ранее было прекращено, в прокуратуру Москвы. Там примут решение по его передаче в Следственный комитет.
В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство подготовит предложения о создании в структуре службы собственной безопасности МВД специализированных подразделений, задачей которых будет выявление «нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков». Подобные подразделения будут созданы как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях МВД, пояснила Волк.
Соответствующее поручение Колокольцев дал по итогам прямой линии с Путиным 20 июня. «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради «галок» людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули», Иваном Голуновым.