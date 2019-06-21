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Преследование Ивана Голунова ,  
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Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично поговорил с сотрудниками УВД по ЗАО, участвовавшими в задержании журналиста Ивана Голунова, чтобы «получить представление о ситуации», узнал РБК
Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.

Опрос был проведен 11 июня (до официального объявления министра о прекращении дела Голунова) в здании столичного главка МВД на Петровке, 38, рассказали собеседники РБК. «Полицейских вызвали на Петровку, где министр задавал им вопросы, чтобы получить представление о ситуации», — отметил собеседник в главке.

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На беседу были вызваны также представители руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, уточнил источник в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать эту информацию.

В задержании Голунова 6 июня принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Задержание курировал полковник Андрей Щиров, который возглавляет отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Дело в отношении журналиста возбудил следователь того же УВД Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские сообщили, что нашли у него наркотики, а при обыске у него дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Голунов предполагал, что возбужденное против него уголовное дело связано с его расследованием о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом. 8 июня журналиста поместили под домашний арест.

О прекращении дела Голунова Колокольцев объявил 11 июня, накануне несогласованного марша в поддержку журналиста. Тогда же министр заявил, что ходатайствует перед президентом об отстранении от должностей двоих генералов — начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Позднее Владимир Путин отстранил их своим указом.

В пятницу, 21 июня, ГУ МВД по Москве сообщило, что в деле Голунова допустили нарушения сотрудники УВД по ЗАО. В связи с этим МВД решило направить уголовное дело против Голунова, которое ранее было прекращено, в прокуратуру Москвы. Там примут решение по его передаче в Следственный комитет.

В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство подготовит предложения о создании в структуре службы собственной безопасности МВД специализированных подразделений, задачей которых будет выявление «нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков». Подобные подразделения будут созданы как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях МВД, пояснила Волк.

Соответствующее поручение Колокольцев дал по итогам прямой линии с Путиным 20 июня. «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради «галок» людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули», Иваном Голуновым.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, Владимир Колокольцев
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