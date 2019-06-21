Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично поговорил с сотрудниками УВД по ЗАО, участвовавшими в задержании журналиста Ивана Голунова, чтобы «получить представление о ситуации», узнал РБК

Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.

Опрос был проведен 11 июня (до официального объявления министра о прекращении дела Голунова) в здании столичного главка МВД на Петровке, 38, рассказали собеседники РБК. «Полицейских вызвали на Петровку, где министр задавал им вопросы, чтобы получить представление о ситуации», — отметил собеседник в главке.

На беседу были вызваны также представители руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, уточнил источник в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать эту информацию.