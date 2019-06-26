«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С начала июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах вырастет на 235 руб., а на международных — на €5

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» увеличивает размер топливных сборов, включаемых в стоимость билетов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте авиакомпании.

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.). Исключением станут рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом, где топливные сборы по-прежнему взиматься не будут.

На рейсах, выполняемых из Москвы и Санкт-Петербурга в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию и обратно, размер топливного сбора в классе «Эконом» увеличится на €5 — с €15 до €20, или с 1080 до 1440 руб.

В классе «Бизнес» размеры топливных сборов вдвое выше. При полете бизнес-классом, например в Ереван, размер топливного сбора составит с 1 июля €40.