Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

По словам гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, в случае происшествий руководство «Аэрофлота» лишается премий, это прописано в документах

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

«В KPI топ-менеджмента «Аэрофлота» предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий», — сказал он. Савельев пояснил, что это означает, что менеджеры не получат премии со второго квартала и до конца года.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100. Савельев заявил, что у компании есть «много вопросов» к предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК) который был опубликован в середине июня. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая, когда SSJ100 «Аэрофлота», выполняя рейс Москва — Мурманск, спустя несколько минут после взлета экстренно вернулся в аэропорт. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. По данному факту СК России завел уголовное дело.