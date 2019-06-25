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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
По словам гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, в случае происшествий руководство «Аэрофлота» лишается премий, это прописано в документах
Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

«В KPI топ-менеджмента «Аэрофлота» предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий», — сказал он. Савельев пояснил, что это означает, что менеджеры не получат премии со второго квартала и до конца года.

Бизнес
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100

Ранее гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100. Савельев заявил, что у компании есть «много вопросов» к предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК) который был опубликован в середине июня. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая, когда SSJ100 «Аэрофлота», выполняя рейс Москва — Мурманск, спустя несколько минут после взлета экстренно вернулся в аэропорт. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. По данному факту СК России завел уголовное дело.

Общество
Отчет МАКа о катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево. Главное

Из предварительных данных МАКа о причинах катастрофы следует, что командир судна оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Пилоты SSJ100 несколько раз пытались получить нужную траекторию полета и шесть раз нажимали кнопку, отключающую автопилот.

При посадке лайнер три раза ударился о ВПП. Пилоты пытались уйти на второй круг. При посадке стойки шасси подломились, произошло разрушение конструкции крыла. Самолет продолжал двигаться по земле на хвостовой части фюзеляжа и отсеке, в котором устанавливаются двигатели, в результате SSJ100 загорелся.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: «Аэрофлот», Виталий Савельев, SSJ 100, Шереметьево
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