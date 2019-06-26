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В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Украинские силовики нашли у задержанного удостоверение ветерана боевых действий Минобороны России и документ о личности военнослужащего, выданный военным комиссариатом в ЛНР
Фото: SecurSerUkraine / Facebook

Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своем Facebook.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», — написал он.

Генпрокурор прикрепил к своему сообщению фотографии, на которых изображены удостоверение личности военнослужащего, выданное отделом военного комиссариата непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), а также удостоверение ветерана боевых действий, выданное, как следует из документа, 19 мая 2018 года Министерством обороны России. Оба документа оформлены на Дмитрия Леонидовича Держака.

Фото: LlutsenkoYuri / Facebook

Леонид Держак участвовал в выборах главы ЛНР осенью прошлого года, однако уступил Леониду Пасечнику, который на тот момент занимал пост и.о. руководителя самопровозглашенной республики.

Автор: Анна Трунина
Теги: ДНР и ЛНР, Киев, Украина
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