В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода

Украинские силовики нашли у задержанного удостоверение ветерана боевых действий Минобороны России и документ о личности военнослужащего, выданный военным комиссариатом в ЛНР

Фото: SecurSerUkraine / Facebook

Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своем Facebook.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», — написал он.

Генпрокурор прикрепил к своему сообщению фотографии, на которых изображены удостоверение личности военнослужащего, выданное отделом военного комиссариата непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), а также удостоверение ветерана боевых действий, выданное, как следует из документа, 19 мая 2018 года Министерством обороны России. Оба документа оформлены на Дмитрия Леонидовича Держака.

Фото: LlutsenkoYuri / Facebook

Леонид Держак участвовал в выборах главы ЛНР осенью прошлого года, однако уступил Леониду Пасечнику, который на тот момент занимал пост и.о. руководителя самопровозглашенной республики.