На поезда в южном направлении появятся дополнительные полмиллиона билетов
В ближайшее время в продажу поступят около 500 тыс. дополнительных билетов на поезда к югу России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок, сообщили РБК в его пресс-службе.
«РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом [Крымом]. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тыс. билетов на поезда по южному направлению. Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты», — рассказал Дмитрий Чернышенко, отметив, что наиболее востребованными для отдыха остаются курорты Краснодарского края и Крыма.
По его словам, решать задачу необходимо комплексно — в дополнение к ранее принятым решениям увеличить количество мультимодальных перевозок по единому билету и организовать регулярное морское транспортное сообщение, последнее Минтрансу поручено завершить к 1 июня. «Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха», — подчеркнул вице-премьер.
Также в этом сезоне между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем начнет действовать регулярное автобусное сообщение, включая единый билет и единое расписание. Минтранс должен проработать возможность организации выделенной полосы на трассе М4 «Дон» для пассажирских автобусов
Накануне в РЖД сообщили об увеличении пассажиропотока в южном направлении России летом: к составам добавят 1,7 тыс. вагонов, что даст 50–70 тыс. дополнительных мест для желающих отдохнуть на Черном море и курортах Минеральных Вод, считают в компании. В Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) уточняли, что в летний период планируется перевезти на южные курорты России более 7 млн пассажиров, что сопоставимо с показателем до пандемии.
В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли писал, что резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться увеличения числа чартерных поездов на южные направления.
24 февраля после объявления о начале военной операции на Украине Росавиация запретила полеты в аэропорты 11 городов на юге России. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 31 мая.