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Россияне рассказали о планах на летний отдых в условиях санкций

Большинство россиян, как и в прежние годы, планируют провести летний отдых дома или на даче. Поездки на курорты дальнего зарубежья планируют всего 7% участников опроса
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Санкции и связанные с ними ограничения авиасообщения слабо сказались на предпочтениях россиян в выборе способов летнего отдыха. К таким выводам пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе исследования (есть у РБК).

Отдыхать дома собираются столько же жителей страны, сколько и в прошлом году — 52% опрошенных. В 2020 году, когда действовали самые жесткие ковидные ограничения, эта доля подскочила до 61%.

На даче или садовом участке собираются отдыхать или проводить отпуск 39%. Этот показатель подрос: в прошлом году о таких планах рассказали 34% респондентов, а еще годом ранее — 31%.

Поездку на отдых в другой город России запланировали 39% опрошенных, на черноморское побережье Кавказа собираются поехать 12%, в Крым — 9%, в дальнем зарубежье планируют отдохнуть 7% опрошенных (в прошлом году таких было 9%). В этой категории участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

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Фото:Markus Scholz / Global Look Press

Отсутствие денег — основная причина остаться дома этим летом (41%). Гораздо реже отказаться от туристических поездок граждане вынуждены из-за работы и отсутствия отпуска (15%), а также по состоянию здоровья (8%).

При этом 17% респондентов собираются отдыхать только в выходные дни, 16% хотят взять отпуск на две недели, 10% собираются взять месяц отпуска, еще 5% планируют не работать более месяца, а 6% ответили, что им достаточно одной недели. Затруднились ответить на этот вопрос или не ответили на него 44% участников опроса.

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О планах обратиться в туристическую компанию для организации летнего отдыха сообщили 5% респондентов. Год назад их было столько же, а в 2020 году обратиться к профессионалам собирались 4% опрошенных.

Финансировать летний отдых из накопленных заранее средств собираются 37% собеседников ВЦИОМ, примерно столько же (36%) ответили, что оплатят поездку из текущих доходов.

Опрос проходил 7 и 8 мая 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в опросе сервиса SuperJob 35% россиян сообщили, что им не хватает средств на недельный отпуск. В среднем россияне намерены потратить за неделю отдыха 37 тыс. руб., в прошлом году подобные расходы участники опроса оценили в 36 тыс. руб. При этом среди мужчин популярнее вариант с более высокой стоимостью отдыха, в среднем они намерены отдохнуть за 40 тыс. руб., женщины в среднем выбрали 33 тыс. руб.

Идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб., однако женщины в среднем мечтают о более экономном бюджете — 143 тыс. руб., тогда как мужчины в среднем потратили бы на идеальный отпуск 175 тыс. руб. Эксперты отметили, что на отдых мечты жителям России сейчас требуется почти в 4,5 раза больше средств, чем позволяют реальные возможности.

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