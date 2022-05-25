В России выявили 4,5 тыс. случаев COVID при 2,5 тыс. госпитализаций

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за сутки обнаружили 4580 новых заболевших COVID-19, умерли 93 человека, сообщил оперативный штаб. Госпитализировали 2503 человека, выздоровели 6705 заболевших. Это больше, чем накануне, когда оперштаб сообщал о 3,7 тыс. инфицированных и 2,4 тыс. госпитализированных.

В Москве за сутки обнаружили 370 зараженных коронавирусом, умерли 17 заболевших пневмонией с положительным тестом на COVID-19. В больницы попали 137 жителей столицы, выздоровели 359.

22 мая в России за сутки умерли от коронавируса 80 человек. Это число стало минимальным c 28 сентября 2020 года, когда умер 61 человек. На следующий день зафиксировали новый минимум — 76 умерших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, но сам вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда».