Минобрнауки распределило более 590 тыс. бюджетных мест в вузах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 16:55
Herbalife в последние месяцы работы в России увеличил продажи на четверть Бизнес, 17:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
В Омской области введут режим ЧС из-за пожаров Общество, 16:54
Президент Болгарии назвал опасным решение о военной помощи Украине Политика, 16:51
Лихачи на дорогах: почему штрафы не работают и как это изменить Партнерский проект, 16:47
FIDE отклонила апелляцию Карякина на полугодовую дисквалификацию Спорт, 16:45
Минкультуры назвало фейком «приказ» о подготовке к «грядущей мобилизации» Политика, 16:45
Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Pro, 16:40
В Мадриде 17 человек пострадали при взрыве в доме Общество, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро Финансы, 16:26
S&P 500 показал худшие 4 месяца с 1939 года. BofA предсказал новый обвал Инвестиции, 16:23
Клишас увидел вину Запада в отсутствии продвижения переговоров с Киевом Политика, 16:19
Турчак обратился к жителям Херсона фразой «Россия здесь навсегда» Политика, 16:18
Общество ,  
0 

Минобрнауки распределило более 590 тыс. бюджетных мест в вузах

Больше всего бюджетных мест выделено на инженерные и технические направления подготовки — 245 тыс. По словам Чернышенко, упор на них сделан «для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России»
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Из 590,1 тыс. бюджетных мест, выделенных на 2023/24 учебный год, более 73% получили образовательные учреждения в регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на сайте Минобрнауки.

Больше всего бюджетных мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. На втором месте — педагогические науки (более 75 тыс.), за ними следуют общественные и медицинские направления (68 тыс. и 53 тыс. соответственно).

«Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», — заявил Чернышенко.

Медики обогнали экономистов по популярности специальности у абитуриентов
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

По уровням высшего образования бюджетные места распределены следующим образом:

  • почти 334,7 тыс. — программы бакалавриата;
  • 123,4 тыс. — магистратура;
  • 83,9 тыс. — специалитет;
  • 19,6 тыс. — ординатура;
  • 17,8 тыс. — аспирантура,
  • 2 тыс. — аспирантура-стажировка.

Еще 10,6 тыс. мест по направлениям в области искусств самостоятельно распределило Минкультуры.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить
Инструкции
Pro
Какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи

Как отметили в Минобрнауки, число бюджетных мест для российских абитуриентов остается прежним — в этом учебном году их 588 тыс. Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в вузы по квоте правительства для обучения иностранных граждан. На предстоящий учебный год ее увеличили на 5 тыс. мест, до 23 тыс.

На прошлой неделе «Единая Россия» предложила выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов такие абитуриенты смогут пройти без вступительных испытаний.

В специальную квоту включат детей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России. В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому статус ветеранов получат и участники спецоперации на Украине.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобрнауки вузы бюджетники Дмитрий Чернышенко
Материалы по теме
Всех эвакуированных из ДНР и ЛНР студентов зачислили в российские вузы
Общество
Минобрнауки предложило вузам обучить студентов борьбе с фейками
Общество
Медики обогнали экономистов по популярности специальности у абитуриентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter