Минобрнауки распределило более 590 тыс. бюджетных мест в вузах

Больше всего бюджетных мест выделено на инженерные и технические направления подготовки — 245 тыс. По словам Чернышенко, упор на них сделан «для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России»

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Из 590,1 тыс. бюджетных мест, выделенных на 2023/24 учебный год, более 73% получили образовательные учреждения в регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на сайте Минобрнауки.

Больше всего бюджетных мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. На втором месте — педагогические науки (более 75 тыс.), за ними следуют общественные и медицинские направления (68 тыс. и 53 тыс. соответственно).

«Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», — заявил Чернышенко.

По уровням высшего образования бюджетные места распределены следующим образом:

почти 334,7 тыс. — программы бакалавриата;

123,4 тыс. — магистратура;

83,9 тыс. — специалитет;

19,6 тыс. — ординатура;

17,8 тыс. — аспирантура,

2 тыс. — аспирантура-стажировка.

Еще 10,6 тыс. мест по направлениям в области искусств самостоятельно распределило Минкультуры.

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Как отметили в Минобрнауки, число бюджетных мест для российских абитуриентов остается прежним — в этом учебном году их 588 тыс. Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в вузы по квоте правительства для обучения иностранных граждан. На предстоящий учебный год ее увеличили на 5 тыс. мест, до 23 тыс.

На прошлой неделе «Единая Россия» предложила выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов такие абитуриенты смогут пройти без вступительных испытаний.

В специальную квоту включат детей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России. В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому статус ветеранов получат и участники спецоперации на Украине.